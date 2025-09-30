Dónde queda y cómo es "Morpheus", el hotel de lujo más innovador y futurista de la actualidad

Ubicado en Macao, la región conocida como "Las Vegas de Asia", ofrece 772 habitaciones, suites exclusivas, piscina infinita, spa y restaurantes gourmet.

En el corazón de Macao , China, se encuentra una joya arquitectónica que redefine el concepto de lujo y modernidad: el "Morpheus Hotel" . Ubicado en el complejo "City of Dreams", este alojamiento logró convertirse en un ícono del diseño contemporáneo y la innovación tecnológica.

Su estructura única, sin columnas internas, permite espacios interiores amplios y fluidos, mientras que su fachada futurista destaca en el horizonte de Cotai. Panificado por la renombrada firma Zaha Hadid Architects , fusiona arte, confort, exclusividad e ingeniería, ofreciendo a sus huéspedes una estancia que trasciende lo cotidiano. ¡Descubrílo!

Macao , conocida como "Las Vegas de Asia" , fue durante mucho tiempo el destino predilecto para quienes buscan entretenimiento, cultura y, por supuesto, lujo. Su ubicación estratégica y estatus como región administrativa especial de China la convirtieron en un imán para turistas de todo el mundo.

En este contexto, el "City of Dreams" se presenta como un complejo que combina hoteles, casinos, restaurantes y tiendas de alta gama, siendo el "Morpheus" su pieza central. Este innovador diseño de Zaha Hadid Architects es el primer rascacielos construido sin columnas internas , gracias a su exoesqueleto de acero que soporta la estructura desde el exterior.

Inspirado en la tradición china, el edificio presenta tres vacíos en forma de jade, que favorecen la entrada de luz natural y ofrecen vistas panorámicas de la ciudad. La colaboración con el contratista de fachadas Kyotec Group fue esencial para desarrollar un sistema curvado y no repetitivo que complementa la visión futurista del proyecto.

El alojamiento ofrece 772 habitaciones, incluyendo nueve lujosas "sky villas" de dos pisos, algunas con piscinas privadas. Cada cuarto está equipado con tecnología de última generación, como control de temperatura y luz automatizado.

Además, el hotel cuenta restaurantes gourmet dirigidos por chefs de renombre mundial, pileta infinita en la azotea, spa de lujo, casino, y salones de eventos para conferencias y celebraciones. También, la compañía tiene un sistema de transporte interno eficiente y personalizado.

Cuánto sale la noche en el hotel Morpheus

Las tarifas en el "Morpheus" varían según la temporada, el tipo de habitación y la disponibilidad. Las tarifas incluyen acceso a todas las instalaciones del hotel, como la piscina, el gimnasio y el spa. Estos son algunos de los precios vigentes: