Con la llegada de la primavera, la provincia de Buenos Aires se transforma: los días se alargan, los paisajes recuperan su verde más intenso y el clima invita a escaparse unos días. Entre bosques costeros y llanuras pampeanas, hay dos destinos que ofrecen un contacto privilegiado con la naturaleza: Mar de las Pampas y San Antonio de Areco.
Dos escapadas de primavera para reconectar con la naturaleza
A solo unas horas de la ciudad, Mar de las Pampas es un enclave único donde los pinos y eucaliptos conviven con el océano Atlántico. En contraste, San Antonio de Areco despliega la serenidad de la llanura.
El bosque que abraza al mar
A solo unas horas de la ciudad, Mar de las Pampas es un enclave único donde los pinos y eucaliptos conviven con el océano Atlántico. Allí, Rincón del Duende Resort & Spa se integra con el entorno gracias a su arquitectura de madera y piedra, que se funde con el bosque.
Desde el hotel, basta caminar unos minutos para encontrarse con playas anchas y tranquilas, ideales para pasear descalzo sobre la arena tibia. En primavera, los senderos entre médanos y árboles regalan aromas frescos y la posibilidad de avistar aves autóctonas.
Constituye un exclusivo complejo, único de su estilo, en donde todos los servicios se desarrollan dentro de los 8000m2 de bosque con salida a la playa y a 150 metros del centro de la ciudad. El Resort está conformado por aparts y cabañas (con capacidad de hasta 7 personas) en distintas categorías. Los aparts están ambientados en una línea moderna completamente equipados y climatizados; cuentan con diferentes distribuciones y dimensiones; provistos de parrillas individuales y diversas, distribuidas en 4 categorías con vistas al bosque y a la playa.
En cuanto a las cabañas son de estilo rústico y tradicional, techos de madera y revestidas en piedra. Poseen sus propios espacios verdes con parrillas individuales y mesas de quebracho. Ambas opciones de alojamiento tienen incluido el desayuno Buffet artesanal, servicio de mucama y blanco, Wi-Fi en todo el complejo y vigilancia nocturna. Una propuesta combina descanso (con spa, piscina y espacios de relax) con la sensación de estar inmerso en un entorno natural que invita a bajar el ritmo. Posibilidad de abonar estadías con tarjeta y en cuotas con Banco Galicia.
La inmensidad pampeana
En contraste, hacia el norte bonaerense, San Antonio de Areco despliega la serenidad de la llanura. Con sus campos verdes y horizontes infinitos, el pueblo criollo por excelencia se vive en cada detalle: en las pulperías, en los talleres de platería, en las tradiciones gauchas.
En este escenario, Pampas de Areco Resort de Campo & Spa, ubicado a 60 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, invita a una experiencia donde la naturaleza es protagonista.
El Resort es un punto de encuentro entre la tradición y el placer. Posee una imagen tradicional y majestuosa con proporciones clásicas y generosas, propias del estilo neocolonial; con amplios parques para caminar, cabalgatas entre pastizales y atardeceres que tiñen el cielo de tonos rosados y dorados un lugar único para contemplar la inmensidad. La primavera es el momento ideal para disfrutar de la vida al aire libre: mate bajo los árboles, paseos en bicicleta y el canto de las aves como telón de fondo. Es un lugar exclusivo para mayores de 18 años, ideal para escapadas románticas en pareja o con amigos. La estadía incluye desayuno buffet, acceso a piscina climatizada in/out y el acceso a piscina exterior. La posibilidad de disfrutar del Spa Aguaribay, con diferentes masajes y tratamientos de relax y bienestar (arancelado). Ofrece estadías promocionales en el mes de septiembre con la posibilidad de abonar en cuotas sin interés.
Mar de las Pampas y San Antonio de Areco ofrecen paisajes distintos, pero comparten un mismo espíritu: la posibilidad de detenerse y volver a lo esencial. Ya sea escuchando el murmullo del mar entre los pinos o contemplando el silencio de la llanura, estas escapadas son un recordatorio de que la naturaleza siempre tiene un refugio para ofrecer.
