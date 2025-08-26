No tires tus valijas viejas: con estos trucos vas a poder reciclarlas en elementos de diseño para el hogar







Estas son solo algunas ideas originales para darles un nuevo uso a esos objetos olvidados y adornar mejor los distintos rincones de tu casa.

Las valijas pueden reutilizarse fácilmente.

Si alguna vez pensaste en tirar esa valija que ya no te sirve más para viajar, ya sea porque se rompió o porque te quedó chica, mejor espera y pensá en que puede convertirse en un gran recurso para tu casa. Puede dejar de juntar pelusa ya que tiene un enorme potencial para reinventarse y decorar tu casa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Justo en estas épocas se está mostrando que el reciclaje sirve para transformar cualquier cosa, solo hay que usar la cabeza. En este caso, son las valijas las que pueden ser renovadas para usarlas como decoración en tu casa y que todos tus invitados queden fascinados.

Valija reciclada

¿En qué se puede transformar una valija? Para estos objetos, las posibilidades son muchas y dependen de cuánto quieras animarte a experimentar. De hecho hay diseñadores que ya marcaron tendencia en este terreno, por ejemplo la firma británica James Plumb, que armó unos armarios vintage combinando maletas antiguas con estructuras de madera.

Pero igual no hace falta que seas profesional para sumarte a esta movida. Un ejemplo muy práctico y fácil es convertir una valija en una cama para mascotas. Para esto solamente vas a necesitar un buen almohadón y así tu perro o gato va a tener su propio lugar para descansar sin tener que gastar más plata.

También hay quienes las transforman en sillones, usando patas de madera y un buen tapizado. Y si necesitas algo un poco más chico, podés armarte un botiquín casero, una mesita auxiliar, un joyero o incluso una heladerita portátil para llevarte de vacaciones. Como última idea, ya hay muchos que las usan como maceteros o jardineras. Ya que su tamaño y su forma las vuelven perfectas para poder meter plantas de interior y armarte una especie de jardincito adentro de tu casa, sin tener que comprar nuevas macetas.

Temas Reciclaje