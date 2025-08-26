La Justicia intimó al Gobierno y ordenó dar marcha atrás con los 300 pases a disponibilidad en el INTA

En caso de que la administración nacional no respete la medida cautelar, tendrá que pagar una multa diaria de $10.000.000.

El Gobierno tendrá que dar marcha atrás en el pase a disponibilidad de los trabajadores del INTA.

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ordenó al Gobierno a dar marcha atrás con el pase a disponibilidad a 300 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Además advirtió que si no cumple la medida cautelar, el Poder Ejecutivo tendrá que pagar una multa diaria de $10.000.000.

La Resolución 1240 del Ministerio de Economía disponía además el pase a disponibilidad de empleados del Instituto Nacional de Vitivinicultura y del Instituto Nacional de Semillas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Sin embargo, esta cautelar sólo contempla la situación del INTA.

El Gobierno promulgó esta medida horas después de que el Senado rechazara el decreto 462/2025, que disponía el cierre del INTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV.

La semana pasada, antes de la negativa del Congreso y de la medida del Gobierno, la Justicia ya había frenado el decreto que promovía estos cierres. La jueza Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2, detalló en el fallo que "se justifica el dictado de una medida cautelar de no innovar " con el objetivo de "evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo" . Así, exigió al Gobierno "que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo , que derive de la aplicación del decreto N°462/2025" por el plazo de seis meses.

Ante el incumplimiento de esta cautelar con el avance en los pases a disposición, ahora la Justicia advirtió que si no dan marcha atrás, se impondrá una multa de $10.000.000 diarios.

ATE celebró el fallo de la Justicia y arremetió contra el Gobierno: "Son bastante cabeza dura"

El titular de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, arremetió contra el presidente Javier Milei y preguntó: "¿Van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado?", dijo y apuntó: "Me parece que ustedes además de coimeros son bastante cabeza dura eh", sostuvo en relación a las acusaciones de un presunto esquema de coimas involucrando a la Dirección Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a la Droguería Suizo Argentina.

Por último, destacó la decisión de la Justicia y agregó: "A pesar del sufrimiento que generan, me parece que después de tantos fallos judiciales, ya nos estamos acostumbrando a festejar!!".