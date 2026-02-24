La ciencia descubrió que el alcohol altera proteínas que favorecen el hígado graso

Un estudio reciente identificó la modificación de un proceso clave que promueve la acumulación de grasa y contribuye a tener la enfermedad.

Un estudio reciente reveló el mecanismo molecular por el cual el consumo excesivo de alcohol afecta la salud hepática. Los investigadores identificaron cómo el alcohol modifica una proteína clave en las células del hígado, lo que promueve la acumulación de grasa y contribuye al desarrollo de la enfermedad del hígado graso.

Este hallazgo aporta una explicación científica a un problema, que afecta a más de un tercio de la población en Estados Unidos y que puede derivar en complicaciones graves como diabetes tipo 2 y cáncer hepático.

La enfermedad del hígado graso , también conocida como enfermedad hepática estatórica asociada a disfunción metabólica, se caracteriza por la acumulación anormal de lípidos en los hepatocitos , las células del hígado. Aunque el organismo almacena grasa como reserva energética, su exceso genera un desequilibrio que aumenta el riesgo de desarrollar patologías hepáticas. El estudio de la Mayo Clinic profundiza en cómo el alcohol interfiere en este proceso a nivel celular.

El hígado cumple un papel fundamental en el filtrado y procesamiento de sustancias que ingresan al cuerpo. Dentro de los hepatocitos, las gotitas lipídicas actúan como reservas energéticas, que se movilizan en períodos de ayuno . Sin embargo, cuando estas gotitas se acumulan en exceso, el riesgo de padecer hígado graso se incrementa significativamente.

La investigación de la Mayo Clinic identificó a la proteína VCP (que contiene valosina) como un elemento central en la regulación de este proceso . Esta proteína, presente en todas las células del organismo, se encarga de reciclar proteínas dañadas y evitar la acumulación excesiva de grasa en el hígado. El equipo liderado por el Dr. Mark McNiven observó que la VCP elimina de la superficie de las gotitas lipídicas una proteína.

En condiciones normales, la VCP mantiene controlados los niveles de proteína, evitando que las gotitas de grasa se acumulen. No obstante, el consumo prolongado de alcohol altera este equilibrio. Los científicos descubrieron que la exposición al alcohol elimina casi por completo la VCP de la superficie de las gotitas lipídicas. Esto permite que la proteína se acumule y, como consecuencia, aumente la grasa hepática.

El estudio también documentó que la VCP, con la ayuda de una proteína chaperona, transporta las proteínas dañadas hasta el lisosoma, el orgánulo celular encargado de descomponer compuestos no deseados. La Dra. Sandhya Sen, coautora del estudio, destacó: "fue sorprendente observar este proceso. Realizamos múltiples experimentos que confirmaron que la VCP dirige la proteína desde la gota lipídica hasta el lisosoma para su degradación".

Síntomas del hígado graso y posibles tratamientos

Los síntomas del hígado graso pueden incluir fatiga, molestias en el cuadrante superior derecho del abdomen y, en casos avanzados, ictericia. Sin embargo, muchas personas no presentan señales evidentes en las etapas iniciales, lo que dificulta su detección temprana. El diagnóstico suele requerir análisis de sangre, ecografías o biopsias hepáticas.

Este descubrimiento abre nuevas posibilidades para el desarrollo de tratamientos. El Dr. McNiven señaló que la proteína podría convertirse en un objetivo terapéutico prometedor para prevenir o revertir la enfermedad del hígado graso. Además, el estudio contribuye a una mejor comprensión de la biología de las gotitas lipídicas y el funcionamiento de los hepatocitos.

Los resultados también sugieren que la identificación de alteraciones en el sistema regulado por la VCP, podría ayudar a predecir qué pacientes tienen mayor riesgo de sufrir daños hepáticos asociados al consumo de alcohol.