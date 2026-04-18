El bistró francés de Martínez que combina tradición, técnica y una mirada contemporánea + Seguir en









En L'Atelier Bistró, la cocina de inspiración francesa se fusiona con productos locales y una propuesta creativa que se sostiene desde hace más de dos décadas.

Con más de dos décadas de trayectoria, el bistró sostiene una cocina de raíz francesa con sello propio.

En el corredor gastronómico de Martínez, la cocina de impronta francesa encuentra un exponente sólido en un formato de bistró que prioriza la técnica, la estacionalidad y el detalle. Con una carta que combina recetas clásicas y giros contemporáneos, este tipo de espacios se consolida como una alternativa para quienes buscan una experiencia cuidada, íntima y con fuerte identidad europea en el norte del Gran Buenos Aires.

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En ese contexto se inscribe L’Atelier Bistró, un proyecto que nació en 2004 de la mano de la pareja de chefs Verónica Morello y Charly Forbes. Con formación nacional e internacional, la dupla logró construir un recorrido consistente que comenzó en La Lucila y se afianzó en su actual ubicación sobre Avenida del Libertador, en Martínez, donde mantiene una clientela fiel y una cocina en constante evolución.

L'Atelier Bistró - Chipirones con papas doradas El espacio refuerza esa identidad: fachada discreta con guiños parisinos, interior cálido con mesas de madera y detalles en blanco, fotografías en blanco y negro y una vajilla artesanal diseñada por la propia chef. Con capacidad reducida y ambientación cuidada, el salón propone una experiencia íntima, elegida tanto para encuentros gastronómicos como para cenas de perfil más romántico.

Una cocina que equilibra clásicos franceses y búsqueda contemporánea La propuesta culinaria es el eje del proyecto. La carta se adapta a la disponibilidad de productos y al pulso de la cocina, combinando platos clásicos con creaciones propias. En las entradas sobresalen elaboraciones como el paté de foie de volaille con pan de especias, el gravlax de salmón con remolachas y crema ácida de eneldo, las mollejas crocantes con tartar de tomate y las gírgolas con brie caramelizado y espuma de hongos, en una línea que equilibra técnica y sabor.

Entre los principales conviven recetas emblemáticas de la cocina francesa con otras de fusión. El confit o magret de pato se mantienen como referentes, mientras que platos como la terrina de cerdo con champignones rellenos con puré de zanahoria, tuil de semillas y demi glace, la pesca del día con vegetales y crema cítrica o el lomo de ciervo con membrillos y salsa de miso muestran una búsqueda más contemporánea, siempre con una ejecución precisa.

L'Atelier Bistró - Gravlax de salmón y remolacha con eneldo 2 El capítulo dulce mantiene la misma coherencia. Clásicos como la crème brûlée, los profiteroles o el fondant de chocolate conviven con opciones más creativas como el volcán de pistacho o el nougat glacé, en una propuesta que combina tradición y exploración sin perder equilibrio. La experiencia se completa con una carta de vinos cuidadosamente curada, que incluye etiquetas de distintas regiones y estilos, pensadas para acompañar cada paso del menú. Además, el bistró ofrece un menú degustación de cinco pasos con maridaje y organiza encuentros especiales con bodegas, reforzando su vínculo con el mundo del vino. Con más de veinte años de trayectoria, L’Atelier Bistró se mantiene como un referente en zona norte, con una propuesta que prioriza la calidad del producto, la técnica y una experiencia que pone en valor el tiempo en la mesa. L´Atelier - Creme brulée