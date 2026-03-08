SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
8 de marzo 2026 - 00:00

Bodegón moderno en Palermo: parrilla, vermut y tapeo en un solo lugar

En una esquina vibrante de Palermo, este bodegón contemporáneo combina platitos ibéricos, cortes a la leña y una hora vermutera que convierte cualquier tarde en excusa para quedarse.

Dirección: Soler 5101, Palermo.

Dirección: Soler 5101, Palermo.

La Boquería logra algo poco frecuente: unir la energía del bodegón porteño con el espíritu del tapeo español en un mismo espacio. Apenas se cruza la esquina de Soler y se ingresa al salón, el aroma a leña encendida aparece de inmediato y despierta el apetito sin esfuerzo. La luz cálida y el murmullo amable construyen un ambiente que invita a quedarse más tiempo del previsto, donde los platitos conviven naturalmente con la parrilla y cada uno parece pensado para compartir, brindar y regresar.

La experiencia de Palermo suele desplegarse con un ritmo muy propio de los bares españoles, donde el tapeo marca el comienzo de todo. Antes de que lleguen los cortes de parrilla o los platos más contundentes, la mesa se llena de pequeñas preparaciones que funcionan como una invitación a explorar sabores, texturas y combinaciones.

Informate más
LA BOQUERIA fachada
La Boquería.

La Boquería.

Menú de La Boquería

La carta despliega boquerones, tortilla con mozzarella y panceta, gambas al ajillo, burrata con jamón serrano y pesto, además de bocadillos que cruzan ambas tradiciones, como el choripán de cerdo con provoleta o las empanadas de asado. Son porciones pensadas para compartir, para probar un poco de todo y dejar que la mesa se llene.

la boqueria 2
La Boquería.

La Boquería.

Después llega el momento de las brasas: la parrilla a la leña que utiliza quebracho colorado y espinillo, dos maderas que aportan carácter propio al fuego. Esa combinación ordena el ritmo del salón con achuras clásicas —mollejas, chinchulines, chorizo y morcilla— y una selección de carnes que cumple con lo que promete: entraña, vacío, bife de chorizo, asado especial y una tabla de carnes ideal para compartir entre tres o cuatro personas. Entre todos los cortes, uno de los más pedidos por turistas y habitués es el ojo de bife, que se sirve en una porción generosa de 500 gramos y se cocina exactamente al punto que el comensal elige. La pieza llega jugosa, con una costra marcada por el calor del quebracho y un interior tierno y jugoso.

LA BOQUERIA (2)
La Boquería.

La Boquería.

Para quienes buscan alternativas fuera de la parrilla, la cocina ofrece opciones igual de tentadoras: ribs con barbacoa casera, milanesa de peceto, pesca del día o pastas con impronta mediterránea.

Por la tarde, el plan se transforma. De martes a domingos, entre las 17 y las 21, la “Hora Vermutera” instala el ritual del 2x1 en vermut y convierte a La Boquería en punto de encuentro para el after office. La escena se completa con Aperol Spritz, Negroni o gin tonic, ideal para estirar la charla y dar una mirada hacia la parrilla para entender que la noche puede continuar sin cambiar de mesa.

El cierre mantiene el tono clásico: tiramisú, flan casero, panqueques o mousse de chocolate, acompañados por una carta de vinos que recorre distintos estilos. Todo sucede en un ambiente distendido, con mesas que invitan a quedarse y un servicio que propone combinaciones sin solemnidad.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias