El boom del poke: dónde comer estos bowls en Buenos Aires + Agregar ámbito en









El próximo 28 de septiembre se celebra el Día del Poke y existen dos opciones para disfrutar en la Ciudad y provincia de Buenos Aires. Habrá variedad de ingredientes y texturas para degustar.

La selección en SushiClub incluye Salmón Thai, con cubos de salmón flambeados con salsa tailandesa, palta con leche de tigre y arroz avinagrado. SushiClub

El próximo 28 de septiembre se celebra el Día del Poke y existen dos opciones de restaurantes para disfrutar de estos bowls de comida oriental en la Ciudad y provincia de Buenos Aires. Arroz, palta, langostinos, trucha y mango son algunos de los ingredientes que se pueden degustar a la par de texturas y descuentos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

SushiClub Por el Día del Poke, SushiClub ofrecerá el lunes 28 de septiembre un 40% de descuento sobre el precio de carta full en cuatro variedades de este tipo de ensalada, disponibles durante ambos turnos en salón, delivery y take away. La selección incluye Salmón Thai, con cubos de salmón flambeados con salsa tailandesa, palta con leche de tigre y arroz avinagrado; Langostino Furai, con langostinos apanados, palta, arroz avinagrado y salsa teriyaki; Furai Vegan, preparado con arroz avinagrado, palta, teriyaki, verdeo y crocante de papa, y Thai Vegetariana, con arroz avinagrado, palta con leche de tigre, sésamo mixto tostado y verdeo en aros.

Dirección: Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero. Otras sucursales en CABA, AMBA y el resto del país.

El Poke Chalaco de Barra Chalaca propone una combinación de sabores y texturas que parte de la trucha y la palta, a lo que suma encurtidos, chicharrón, mango y salsa Nikkei. SushiClub Barra Chacala El Poke Chalaco de Barra Chalaca propone una combinación de sabores y texturas que parte de la trucha y la palta, a lo que suma encurtidos, chicharrón, mango y salsa Nikkei. La preparación reúne frescura, acidez, un toque dulce y el crocante del chicharrón en un bowl de inspiración peruana con guiños japoneses. La propuesta forma parte de la carta de la cebichería creada por Gastón Acurio, inspirada en las cantinas del puerto del Callao, y está disponible en sus cuatro locales de Buenos Aires.

Direcciones: Arévalo 1392, Palermo; Bulnes 2579, Palermo; Montañeses 2599, Belgrano; Av. Caseros 467, San Telmo.