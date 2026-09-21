Jorge Macri pedirá el juicio político para la jueza porteña que falló contra la baja de la edad de imputabilidad

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dio instrucciones al ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia, para que presente el pedido de juicio político contra la jueza Laura De Marinis por declarar inconstitucional la aplicación de un artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseer a un adolescente de 14 años detenido por tentativa de robo.

La resolución fue dictada por Marinis , quien consideró que la aplicación del nuevo régimen resultaba regresiva en el caso concreto y que la conducta atribuida al menor debía ser abordada dentro del sistema de protección integral de derechos.

La investigación comenzó el 10 de septiembre, luego de un episodio ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires en el que estuvieron involucrados al menos cuatro adolescentes . De acuerdo con la causa, el grupo habría intentado robarle el teléfono celular a un hombre de 47 años. Uno de los jóvenes le habría exigido: "¡Dame todo. Dame el celular!". La víctima logró alejarse y pidió ayuda a un efectivo de la Policía de la Ciudad, que se encontraba cerca del lugar.

Tras la intervención policial, los sospechosos fueron interceptados y se inició el procedimiento de flagrancia. El Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como tentativa de robo .

Para la magistrada, la aplicación del nuevo régimen resulta regresiva en este caso , ya que antes de la entrada en vigencia de la ley un menor de esa edad podía ser responsabilizado por el hecho, pero no sometido al sistema penal. Consideró además que la respuesta estatal debe contemplar las características propias de la adolescencia, incluida la inmadurez vinculada al desarrollo de la corteza prefrontal , que interviene en la regulación de los impulsos y la evaluación de consecuencias.

“El fallo me parece una barbaridad, una aberración; la jueza se extralimita. Desgraciadamente, estamos acostumbrados a estos jueces que en lugar de respetar y hacer cumplir la ley, la quieren reinterpretar. Si quieren escribir leyes, tienen que ir al Congreso, tienen que ser diputados, senadores. Una vez que el marco legal está establecido, tienen que aplicar la ley”, se quejó Macri tras conocerse la noticia.

Luego afirmó que la jueza "tiene contradicciones permanentes" porque "habla de que este delincuente está en una situación de indefensión, de riesgo, y lo vuelve a dejar en esa situación". En cambio, dijo que la ley que se aprobó "permite que haya medidas de cuidado para el chico" como "tareas comunitarias, hasta medidas de cuidado y de tratamiento". "No es que si ella lo declara culpable, sí o sí tiene que ir detenido", agregó.

Jorge Macri pidió el juicio político para la jueza Laura De Marinis

Para el mandatario porteño, el fallo de la jueza “es un listado de barbaridades que amerita un juicio político". Y anticipó que le ordenó al ministro Tapia a poner en marcha ese pedido: "Nosotros lo vamos a pedir. Ya le di esa indicación al ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia". Y explicó que el argumento se basará en que la jueza "no está cumpliendo con la ley". También afirmó que apelarán la resolución.

"Veremos quién levanta la mano y quién no para el juicio político. Lo bueno de esto es poner en blanco sobre negro y saber quién se para del lado de los delincuentes y quién se para del lado de los porteños de bien", dijo y afirmó que "es una gran oportunidad para discutir qué tipo de jueces queremos”.

Para Macri, detrás del fallo "hay una clara intencionalidad" y "un sesgo político que pone siempre al delincuente como víctima". Y calificó como "una locura" que el joven sea puesto en libertad. “Si es como ella dice, que un chico tiene una adicción, que por eso comete delito, que no tiene más remedio, entre comillas, como ella trata de citar, que cometer delito para sostener esa adicción, que es un problema de salud mental, con más razón debería tomar una medida de cuidado", cerró.

El ministro Gabino Tapia también cuestionó el fallo y, tomando las palabras de Macri, confirmó: "Vamos a pedir juicio político a la jueza Laura De Marinis. CABA no va a tener una Justicia garantista. Un menor de 14 años que roba es un delincuente, y en la Ciudad el delito tiene consecuencias".

El fallo de la jueza Marinis generó una reacción interna en la política porteña. Desde La Libertad Avanza, Pilar Ramírez criticó al oficialismo y a los bloques opositores por no tratar un proyecto de adecuación del Régimen Penal Juvenil al igual que lo hizo Nación.

"La Nación avanzó. Ahora la Ciudad tiene que estar a la altura. Hace meses presentamos la adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil y la Legislatura sigue sin tratarla", se quejó.

Luego se refirió al caso particular de la jueza porteña que declaró inconstitucional la ley nacional. "Instamos a todos los bloques a pedir el juicio político y a avanzar de una vez por todas con el Régimen Penal Juvenil en la Ciudad. Con la seguridad no se especula ni se duerme un proyecto en un cajón", cerró..