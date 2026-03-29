Semana Santa 2026: el mágico destino de Argentina que podés explorar en pocos días

El lugar ideal para una escapada rápida en otoño que mantiene una temperatura agradable para poder aprovecharlo al máximo.

Una de las alternativas más elegidas para escapar de la rutina.

La llegada del fin de semana largo de Semana Santa genera un gran movimiento de personas hacia diferentes lugares del país. Durante esta fecha, el turismo busca esquivar los destinos habituales y cuenta con opciones espectaculares para aprovechar al máximo estos días de descanso alejados del ruido.

Este balneario se consolidó como una de las opciones más atractivas para quienes necesitan cortar con la rutina diaria. Al mantener temperaturas agradables durante esta época del año, ofrece un escenario perfecto para relajarse frente al agua, disfrutar de la naturaleza y descubrir un entorno único.

Las Grutas es una villa balnearia que se encuentra en la provincia de Río Negro , más específicamente dentro del municipio de San Antonio Oeste . Este lugar está situado sobre la costa del golfo San Matías , a unos 15 kilómetros de la ciudad cabecera y a poco más de 400 kilómetros de Viedma, la capital provincial.

Su ubicación la posiciona frente al mar Argentino, en un sector caracterizado por grandes acantilados de roca que alcanzan los ocho metros de altura. Estas paredes naturales de piedra cuentan con cuevas formadas por el constante golpe de las olas a lo largo de los años, un rasgo natural que le da el nombre a todo el lugar.

La actividad principal es aprovechar los días de playa , que se destacan por tener las aguas más cálidas de toda la costa del país. Al bajar la marea, quedan al descubierto las famosas cuevas talladas en los acantilados , un escenario natural único que resulta ideal para recorrer caminando.

A pocos kilómetros del centro se encuentra Piedras Coloradas, un sector de arena y enormes rocas rojizas donde muchas personas se animan a practicar sandboard. Para quienes buscan más aventura, el balneario cuenta con el parque submarino más grande de Sudamérica para hacer buceo, y también ofrece excursiones en vehículos todoterreno hacia el inmenso desierto de las Salinas del Gualicho.

El entorno marino permite tener un contacto directo con la fauna local mediante paseos en lancha. En estos recorridos por las aguas del golfo es muy frecuente avistar grupos de delfines, lobos marinos y una inmensa variedad de aves costeras que habitan la región.

En cuanto a la gastronomía, la zona céntrica cuenta con una gran cantidad de restaurantes especializados en la pesca del día. Los platos más tradicionales y buscados por los visitantes incluyen rabas, paellas y cazuelas preparadas con el clásico pulpito tehuelche y mariscos frescos.

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Cómo ir hasta Las Grutas

Para llegar desde la ciudad de Buenos Aires o desde el centro del país, el trayecto principal se hace manejando por la Ruta Nacional 3 en dirección hacia el sur. El camino atraviesa grandes centros urbanos como Bahía Blanca y Viedma hasta llegar a la rotonda de ingreso a San Antonio Oeste.

Desde ese punto, hay que tomar un desvío hacia el sur por la Ruta Provincial 2 y avanzar unos 15 kilómetros más para entrar directamente a la zona de las playas. Todo este recorrido principal es de asfalto y se encuentra en buenas condiciones para llegar tranquilamente con cualquier vehículo.