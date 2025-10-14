El destino oculto de La Rioja para disfrutar de un turismo diferente: paisajes de ensueño y naturaleza plena

Con mucho para ofrecerle al turismo, este rincón oculto de La Rioja deja maravillados a todos sus visitantes.

La Rioja guarda rincones que sorprenden incluso a quienes conocen bien la región. Este destino ideal para el turismo combina tranquilidad, aventura y una belleza natural que invita a recorrerla sin apuro, perfecto para quienes buscan una experiencia distinta, lejos del bullicio de las grandes ciudades.

Entre montañas y valles, Villa Unión se presenta como una joya riojana que conquista a los visitantes por sus paisajes únicos, su historia y su cercanía con algunos de los atractivos naturales más impactantes del noroeste argentino.

Este rincón de La Rioja tiene una amplia oferta de actividades para quienes hagan turismo en la provincia.

Villa Unión está situada al oeste de La Rioja , dentro del Valle del Bermejo y a unos 275 kilómetros de la capital provincial . Rodeada por la Sierra de Famatina y la precordillera de los Andes, su entorno es un espectáculo natural que mezcla colores rojizos, formaciones rocosas y cielos despejados casi todo el año.

Su ubicación estratégica la convierte en el punto de partida ideal para recorrer lugares emblemáticos como el Parque Nacional Talampaya, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, o el Cañón del Triásico, una alternativa menos conocida pero igual de fascinante para el turismo.

Qué se puede hacer en Villa Unión

Villa Unión es un destino pensado para el turismo activo y el descanso en contacto con la naturaleza. Desde aquí se pueden realizar excursiones al Parque Nacional Talampaya, con sus imponentes paredones rojizos y huellas de antiguas civilizaciones, o al Parque Provincial Ischigualasto, en la vecina provincia de San Juan.

El pueblo también ofrece experiencias más tranquilas, como caminatas por los alrededores, visitas a bodegas artesanales o recorridos por la Cuesta de Miranda, una de las rutas escénicas más lindas del país. Para los amantes de la fotografía, los contrastes del paisaje brindan una oportunidad perfecta para capturar la esencia del norte argentino.

La gastronomía de Villa Unión es otro de sus grandes atractivos, con platos tradicionales como el chivito asado, las empanadas riojanas y el locro, acompañados por vinos de producción local y postres típicos como el queso con dulce de alcayota y nuez, que reflejan la identidad y los sabores de la región.

Cómo ir hasta Villa Unión

Para llegar a Villa Unión desde la ciudad de La Rioja se puede tomar la Ruta Nacional 38 hasta Patquía y luego continuar por la Ruta Nacional 76, que atraviesa paisajes de montaña y valles áridos. El camino está completamente asfaltado y bien señalizado, lo que permite disfrutar del recorrido sin dificultades.

También existen servicios de micros de media distancia que conectan la capital riojana con Villa Unión en un trayecto de aproximadamente cuatro horas. Quienes viajen en vehículo propio pueden aprovechar la oportunidad para detenerse en miradores naturales y pueblos intermedios, donde el paisaje invita a contemplar y desconectar por completo.