Destacado a nivel mundial: el rincón de Corrientes que no es tan visitado, pero sorprende a los turistas

Este lugar ubicado en la provincia correntina consigue asombrar al turismo, debido a su biodiversidad y sus increíbles paisajes.

El turismo en la provincia de Corrientes tiene distintos puntos para conectar con la naturaleza que tanto la caracteriza. Desde su imponente fauna y los espacios con una vegetación que no abunda en otros rincones del país, se convirtió en un lugar ideal para pasar tiempo en familia o con amigos.

Dentro de sus atractivos, existe uno que fue destacado a nivel mundial. Este reconocimiento llegó gracias a la conservación del sitio, que cuenta con múltiples actividades para sus visitantes, quienes también pueden avistar especies únicas en su hábitat natural.

Carlos Pellegrini se encuentra en el centro de la provincia de Corrientes, dentro del territorio que pertenece al departamento San Martín . El pueblo está construido sobre la costa de la laguna Iberá, una ubicación que lo transforma en el principal punto de acceso para los viajeros que llegan a conocer los esteros, uno de los sitios destacados a nivel mundial por “ONU Turismo”, debido a su biodiversidad.

La localidad está a unos 120 kilómetros de Mercedes, que es la ciudad de referencia más cercana para realizar compras o conseguir servicios generales. Con respecto a Corrientes Capital, la distancia total es de aproximadamente 360 kilómetros.

Qué se puede hacer en Carlos Pellegrini

La actividad principal en este destino son las excursiones en lancha por los canales internos de la laguna Iberá. Los paseos se realizan con motores eléctricos o botes conducidos a remo para no alterar el entorno, abarcando áreas como el arroyo Miriñay y la reserva Cambá Trapo, donde también se hacen salidas en kayak.

El turismo aprovecha los senderos y pasarelas que salen desde el centro para observar la fauna local. En los recorridos a pie o embarcados es común ver yacarés negros y overos en la costa, carpinchos, ciervos de los pantanos y monos carayá, además de aves específicas de la región como el yetapá de collar.

También se organizan cabalgatas guiadas que permiten recorrer zonas de bañados donde las embarcaciones no tienen acceso. Al caer la tarde, la falta de iluminación artificial en el área favorece las actividades de astroturismo, dedicadas a la observación del cielo nocturno junto con guitarreadas de chamamé tradicionales.

La gastronomía local se destaca por recetas tradicionales de origen guaraní que no se encuentran en el resto del país. Allí se destacan platos como el pacú a la parrilla, las empanadas de yacaré picadas a cuchillo y mbaipy, un guiso espeso de harina de maíz con queso criollo y carne vacuna.

A la hora del desayuno o la merienda, la opción típica es el chipá mbocá, una preparación a base de almidón de mandioca y queso que se cocina ensartada en una caña sobre las brasas.

Cómo ir hasta Carlos Pellegrini

Para viajar desde Corrientes Capital en auto, se debe tomar la Ruta Nacional 12 hacia el sur hasta llegar al cruce de Saladas. En ese punto se dobla por la Ruta Nacional 118 hacia el este y finalmente se empalma con la Ruta Nacional 119 para ingresar a Mercedes.

Desde esa ciudad se accede a la Ruta Provincial 40, que conduce en línea recta hacia Carlos Pellegrini. Este tramo cuenta con una parte asfaltada y un sector final de 80 kilómetros de ripio, por lo que es recomendable viajar despacio y prestando atención al camino.