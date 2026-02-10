Ni playa ni montaña: el rincón secreto de la Patagonia para quienes buscan una escapada distinta en Carnaval

Con una historia cautivadora, este lugar logra enamorar a sus visitantes, quienes quedan maravillados por el entorno natural que lo rodea.

Febrero ofrece la oportunidad perfecta para descubrir paisajes ocultos más allá de los circuitos tradicionales de la época, en la cual el gran protagonista es el Carnaval . En el sur del país existe un lugar donde el fuego y el arte transformaron la tragedia en una atracción única para el turismo nacional e internacional.

A más de mil metros de altura, un museo a cielo abierto invita a caminar entre obras gigantes rodeadas de naturaleza. Es una experiencia que combina actividades de aventura con cultura, ideal para quienes buscan desconectar del ruido de la ciudad y conectar con el entorno natural durante estas fechas.

Este sitio se encuentra en la localidad de El Bolsón , provincia de Río Negro , sobre las laderas del imponente cerro Piltriquitrón . Su ubicación privilegiada a 1400 metros sobre el nivel del mar regala vistas panorámicas hacia los valles productivos y los picos nevados de la Cordillera de los Andes.

Las esculturas de este lugar logran atrapar a sus visitantes debido a la historia que arrastran.

El bosque está situado a solo 13 kilómetros del centro de la ciudad, convirtiéndose en una excursión accesible pero lo suficientemente aislada para garantizar tranquilidad. Desde este punto se pueden divisar hitos geográficos importantes como el cerro Tronador y, en días despejados, el volcán Osorno en Chile.

La propuesta central es recorrer el sendero donde se exhiben 61 esculturas monumentales talladas sobre los troncos de lengas que sobrevivieron a los incendios . Este museo natural nació en 1998, cuando escultores de todo el país se reunieron para intervenir la madera quemada y transformar un paisaje desolador en una galería de arte viva.

El paseo invita a interactuar con las obras mientras se asciende por la ladera, ofreciendo en cada curva una perspectiva nueva del valle. A medida que se avanza entre las figuras de madera, el camino regala balcones naturales que permiten observar la inmensidad de la precordillera, integrando el arte humano con las mejores vistas de la región.

Más allá de las esculturas, el lugar funciona como un espacio de desconexión en medio del bosque andino patagónico. Los visitantes pueden aprovechar las zonas de descanso para contemplar la regeneración del entorno, convirtiendo la caminata en una experiencia que va más allá de lo visual y conecta con la historia de resiliencia del lugar.

Embed - Ruta 40: Bosque Tallado (Río Negro) - Canal Encuentro HD

Cómo ir hasta el El Bosque Tallado

El acceso vehicular parte desde el centro de El Bolsón y recorre un camino de montaña de ripio hasta llegar a un estacionamiento conocido como "La Plataforma". El trayecto se puede realizar en auto particular con precaución o contratando remises y excursiones locales que suben hasta el punto de inicio.

Desde la plataforma es necesario realizar una caminata de ascenso con dificultad media que demora aproximadamente una hora, dependiendo del ritmo de cada persona. El sendero está perfectamente señalizado y requiere uso de calzado cómodo, siendo la única vía para ingresar al corazón de este museo forestal.