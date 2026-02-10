Days Inn desembarcó en Sierra de la Ventana y pone a La Comarca en el mapa turístico internacional

Con inversión de Grupo Paoletti y el respaldo del Grupo Hotelero Albamonte, la apertura marca un antes y un después para el desarrollo turístico de la región serrana.

Sierra de la Ventana inauguró el primer hotel internacional de su historia y formalizó el desembarco de la marca Days Inn en La Comarca , en un acto que reunió a más de 400 invitados entre autoridades nacionales, provinciales, empresarios e inversores. La apertura, de la mano del Grupo Hotelero Albamonte , posiciona al destino en el circuito turístico global y redefine su escala.

La llegada de Days Inn (marca que opera bajo el paraguas de Wyndham Hotels & Resorts) no implica solo sumar habitaciones. Supone integrar estándares internacionales de calidad, sistemas globales de reservas y acceso directo a mercados externos , ampliando la visibilidad del destino frente al turismo extranjero y corporativo.

Del acto participaron Alberto y Pablo Albamonte , directivos del Grupo Hotelero Albamonte (GHA) ; Lara Paoletti , presidenta de Days Inn Sierra de la Ventana del Grupo internacional Paoletti , inversor de origen italiano; el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli ; el secretario de Turismo de Tornquist, Carlos Lamas ; la subsecretaria Yanina Martínez ; y representantes del sector turístico regional.

Alberto Albamonte subrayó el contexto actual como una oportunidad para el sector: “Hoy la Argentina está en un cambio muy profundo, en todo sentido”, afirmó, y destacó que el turismo es una de las actividades con mayor capacidad de generación de empleo genuino. Además, remarcó la dimensión internacional del proyecto: “Pertenecer a la cadena hotelera más grande del mundo tiene sus ventajas enormes”.

En la misma línea, agregó: “La llegada de Days Inn a Sierra de la Ventana no solo fortalece nuestra red nacional y la que nos convierte en la cadena hotelera más grande del país con un total de 41 hoteles abiertos y más de 24 en construcción o con contratos ya firmados, sino que también responde a la creciente demanda de servicios de alta calidad en destinos de cercanía y naturaleza”.

¿Qué impacto tiene la inversión en el destino y la región?

La presidenta del hotel, Lara Paoletti, destacó el carácter estratégico del proyecto y su impacto para el destino. “Estamos felices tanto yo como el grupo empresarial que represento de dar esta excelente noticia para el sector turístico al Inaugurar el primer hotel con marca internacional en una ubicación tan estratégica como Sierra de la Ventana. Es un gran hito”.

La empresaria remarcó además el alcance de la alianza con el Grupo Hotelero Albamonte y la importancia de incorporar una marca global al destino serrano. “La alianza comercial de este hotel con GHA y la llegada de una marca internacional a Sierra de la Ventana nos llena de orgullo y nos posiciona dentro del crecimiento dinámico del sector turístico. Este paso estratégico potencia de manera significativa al destino y confirma que la región es -y seguirá siendo- un polo de atracción para inversiones hoteleras de alta calidad y confort”.

En ese marco de expansión, se anunció que en menos de 90 días abrirá el hotel Howard Johnson Bahía Blanca, también bajo el grupo GHA. La nueva apertura fortalecerá la conectividad regional a través del aeropuerto internacional de esa ciudad y generará sinergias entre ambos destinos turísticos.

Qué ofrece el nuevo Days Inn Sierra de la Ventana

Ubicado sobre la Ruta Provincial N° 76 km 238, a poco más de 100 kilómetros de Bahía Blanca y a 570 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el hotel se emplaza frente al Cerro Tres Picos (1.239 msnm), el punto más alto de la provincia dentro del Sistema de Ventania.

Habitaciones e infraestructura: el establecimiento cuenta con 52 habitaciones amplias y luminosas, todas con balcón y vistas panorámicas a las sierras. Dispone de camas de gran tamaño, suites con bañera de hidromasaje y ambientes diseñados bajo estándares internacionales para priorizar amplitud, confort y funcionalidad.

el establecimiento cuenta con 52 habitaciones amplias y luminosas, todas con balcón y vistas panorámicas a las sierras. Dispone de camas de gran tamaño, suites con bañera de hidromasaje y ambientes diseñados bajo estándares internacionales para priorizar amplitud, confort y funcionalidad. Amenities y bienestar: incluye piscina climatizada interior y piscina exterior, spa con hidromasaje y saunas, gimnasio y amplios espacios verdes que permiten disfrutar del entorno durante todo el año.

incluye piscina climatizada interior y piscina exterior, spa con hidromasaje y saunas, gimnasio y amplios espacios verdes que permiten disfrutar del entorno durante todo el año. Gastronomía: el hotel ofrece restaurante de cocina regional, opciones de alta cocina internacional, bar y cafetería, además de desayuno incluido.

el hotel ofrece restaurante de cocina regional, opciones de alta cocina internacional, bar y cafetería, además de desayuno incluido. Entretenimiento y eventos: cuenta con casino con slots, ruletas de paño y mesas de juego, resto bar integrado y salón de eventos con capacidad para 200 personas, posicionándose como sede de convenciones y celebraciones sociales.

cuenta con casino con slots, ruletas de paño y mesas de juego, resto bar integrado y salón de eventos con capacidad para 200 personas, posicionándose como sede de convenciones y celebraciones sociales. Servicios y perfil familiar: incluye estacionamiento sin cargo y Family Plan, que permite que dos menores de 12 años se alojen sin costo compartiendo habitación con dos adultos.

incluye estacionamiento sin cargo y Family Plan, que permite que dos menores de 12 años se alojen sin costo compartiendo habitación con dos adultos. Compromiso sustentable: integra prácticas de eficiencia energética y obtuvo la certificación internacional de hotel verde ratificada por la Lic. Bárbara Elliott.

Junto al complejo se encuentra el Golf de Sierra de la Ventana, una cancha de 18 hoyos, par 72, desarrollada sobre 64 hectáreas y considerada una de las favoritas del país.

¿Qué actividades y atractivos ofrece la comarca?

El secretario de Turismo de Tornquist, Carlos Lamas, festejó la apertura del nuevo hotel como un impulso clave para la comarca. “Celebramos la apertura de un Days Inn, que fortalece el trabajo local y nos posiciona a nivel nacional e internacional”.

Lamas describió la Comarca Turística de Sierra de la Ventana como “un corredor que abarca algo más de 100 kilómetros. Va desde Saldungaray hasta las lagunas, las encadenadas, tenemos en todo ese recorrido que nos cruza la ruta 72-76, que es el marco que conecta este bello escenario de sierras”. En ese espacio, se desarrollan numerosas actividades al aire libre: trekking, cabalgatas, 4x4, ciclismo y deportes náuticos en los espejos de agua.

Al hablar de gastronomía y producción local, señaló: “En el campo de los sabores podemos apreciar una amplia variedad de restaurantes, cervecerías, cafeterías, casas de té, que nos caracterizan. También contamos que producimos productos de calidad, fábricas de quesos artesanales, bodegas, tenemos una fiesta de la Vendimia, fábricas de chacinados, emprendimientos vinculados al olivo, destilerías y propuestas vinculadas al whisky artesanal”.

El patrimonio cultural, agregó Lamas, completa la experiencia del visitante: “Tenemos patrimonio, como el Museo del Mate, el Fortín Pavón. También tenemos artistas y artesanos, ferias, planetario y excursiones de gastroturismo. La comarca cuenta con todo para que cuando vengan los turistas disfruten y tengan una gran historia. Estamos hechos de eso: grandes historias para contar”, concluyó.

¿Cómo llegar al Days Inn Sierra de la Ventana?

El hotel está ubicado frente al Cerro Tres Picos, en el corazón de Sierra de la Ventana, partido de Tornquist, provincia de Buenos Aires.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto es de aproximadamente 570 kilómetros y se realiza principalmente por Ruta Nacional 3 hasta Azul, luego Ruta 76 hacia Tornquist y finalmente el acceso a Sierra de la Ventana. El viaje en auto demanda entre 6 y 7 horas, dependiendo del tránsito.

También se puede llegar en micro de larga distancia hasta Bahía Blanca y desde allí combinar con transporte hacia La Comarca, ubicada a unos 100 kilómetros. Otra opción es arribar en avión al aeropuerto de Bahía Blanca y completar el tramo final por vía terrestre.

La ubicación estratégica permite combinar descanso, naturaleza y cercanía con los principales atractivos de la región serrana.