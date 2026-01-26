El exceso de alcohol ya es considerado uno de los mayores riesgos para el cáncer de colon + Seguir en









De acuerdo al reciente estudio liderado por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI) y publicado en la revista Cancer, beber alcohol en grandes cantidades y de manera continuada durante la vida eleva notablemente el riesgo de sufrir cáncer colorrectal.

La investigación analizó a 88.092 adultos estadounidenses sin antecedentes de cáncer, participantes en el ensayo de detección de cáncer de próstata, pulmón, colorrectal y ovario (PLCO). Durante dos décadas de seguimiento, se identificaron 1.679 casos de cáncer colorrectal.

El consumo promedio de alcohol a lo largo de la vida se calculó como el promedio de bebidas por semana desde los 18 años hasta el inicio del estudio. Los patrones de ingesta de alcohol se definieron por la frecuencia pasada y actual.

Los resultados Aquellos que mantuvieron un consumo medio de 14 o más bebidas por semana durante toda la vida, tuvieron un 25% más de riesgo de enfermedad oncológica colorrectal y hasta 95% más riesgo de cáncer rectal, frente a quienes consumían en promedio menos de una bebida semanal.

No obstante, el riesgo alcanzó un 91% superior para los que mantuvieron un consumo elevado y constante en la adultez en comparación a quienes tuvieron un consumo ligero y prolongado.

Cómo prevenir el cáncer de colon Hace tan solo unos días, la Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS) informó que el cáncer de colon es la principal causa de muerte oncológica en personas menores de 50 años en EEUU. En América Latina, la enfermedad es el tercer tipo de cáncer más frecuente tanto en hombres como en mujeres. Especialmente en Argentina, se diagnostican en promedio más de 40 casos por día. Sin embargo, solo tres de cada diez personas entre 50 y 75 años se realizan los controles. Los síntomas suelen ser inespecíficos y aparecen en etapas avanzadas. Los especialistas recomiendan realizar los chequeos preventivos aunque no haya señales evidentes, ya que, el diagnóstico temprano eleva las probabilidades de curación a más del 90%.

