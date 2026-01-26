Lula da Silva habló con Donald Trump sobre Venezuela, Gaza y aranceles y anticipó que viajará a Washington

El presidente de Brasil dialogó por teléfono con su par de EEUU luego de las diferencias sobre la política comercial y la investigación judicial contra Jair Bolsonaro. El líder petista destacó la "buena relación" forjada en los últimos meses que permitió la reducción de barreras impositivas.

El p residente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , se comunicó por teléfono este lunes con mandatario de Estados Unidos, Donald Trump , en un tono cordial luego de los cruces entre ambos por la política arancelaria estadounidense y la defensa del magnate a Jair Bolsonaro en el marco por el juicio por el intento de golpe de Estado. Dialogaron sobre comercio bilateral, crimen organizado, Gaza y Venezuela y acordaron una visita del brasileño a la Casa Blanca este año.

"Hoy hablé por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Abordamos temas relacionados con la relación bilateral y la agenda global. Intercambiamos información sobre indicadores económicos de ambos países, que apuntan a buenas perspectivas para ambas economías", expresó el líder petista, quien cursa su tercer período al frente del Poder Ejecutivo del gigante sudamericano.

En el intercambio entre ambos, Lula señaló que Trump destacó al crecimiento económico de Estados Unidos y Brasil como algo "positivo para la región en su conjunto" y aprovechó para celebrar "la buena relación forjada en los últimos meses, que resultó en la eliminación de una parte significativa de los aranceles aplicados a los productos brasileños".

También le trasladó propuestas a Trump en lo que refiere a la lucha contra el crimen organizado a raíz de una presentación realizada por su Gobierno al Departamento de Estado de EEUU en diciembre pasado para fortalecer la cooperación entre ambos países.

"Expresé mi interés en fortalecer la colaboración para combatir el lavado de dinero y el tráfico de armas, así como en congelar los activos de los grupos criminales e intercambiar datos sobre transacciones financieras" , propuesta que, según dijo Lula, fue "bien recibida por el presidente estadounidense".

Lula y Donald Trump hablaron de Gaza, Venezuela y el Consejo de Seguridad de la ONU

Durante la charla también intercambiaron opiniones sobre el Consejo de Paz, la organización fundada por el presidente de Estados Unidos para resolver conflictos globales, instancia a la que se sumaron países de la región como Argentina y Paraguay, junto a Israel, Bielorrusia, Bulgaria, Turquía, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes y Vietnam, entre otros.

En ese marco, Lula le propuso a Trump "que el órgano presentado por Estados Unidos se limitara a la cuestión de Gaza" y que "le otorgara un puesto a Palestina" entre la junta, en medio de las discusiones sobre el sostenimiento de la paz en el enclave, mientras Washington prepara un polémico plan de reconstrucción impulsado por Jared Kushner, yerno del presidente de EEUU.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LulaOficial/status/2015834071583133902&partner=&hide_thread=false Conversei hoje ao telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Abordamos temas relacionados à relação bilateral e à agenda global. Trocamos informações sobre indicadores econômicos dos dois países, que apontam boas perspectivas para as duas economias. O presidente… — Lula (@LulaOficial) January 26, 2026

En el diálogo telefónico entre los dos líderes más importantes de América, Lula también le resaltó la importancia "de una reforma integral de las Naciones Unidas", que podría incluir "la ampliación del número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad", el cual actualmente tiene como miembros permanentes a EEUU, China, Rusia, Francia y Reino Unido, con derecho a veto, junto con otros diez no permanentes.

Sobre la mesa de discusión apareció el tema Venezuela, respecto de lo cual también hubo un intercambio de opiniones. En ese sentido, Lula destacó la importancia "de preservar la paz y la estabilidad en la región" y convocó a Trump a "trabajar por el bienestar del pueblo venezolano".

Por último, acordaron una visita del líder petista a Washington que, según dijo Lula, tendría lugar después de su viaje a la India y Corea del Sur en febrero. "Será en una fecha que se determinará pronto", aseguró.