ANMAT prohibió una marca de alcohol sanitizante y más de 60 productos cosméticos: los motivos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización, distribución y publicidad de un alcohol sanitizante y de más de 60 productos cosméticos , tras detectar graves irregularidades sanitarias vinculadas a su rotulado, registro y trazabilidad.

Las decisiones fueron oficializadas mediante la Disposición 100/2026 , publicada este lunes en el Boletín Oficial , y se aplican a todo el territorio nacional, incluyendo la venta en plataformas digitales .

Una de las medidas alcanzó a un alcohol sanitizante para manos y piel , listo para usar, de la marca G-I-G , cuya comercialización fue prohibida luego de una investigación iniciada a partir de una denuncia del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires .

El organismo detectó que el producto se ofrecía sin datos obligatorios , como número de lote y fecha de vencimiento. Si bien figuraba un trámite de inscripción en la base de datos oficial, las inspecciones posteriores revelaron inconsistencias entre la información declarada y el producto efectivamente comercializado .

Según constató la ANMAT , la empresa indicada como elaboradora había dejado de fabricar el producto en 2022 y su vida útil era de dos años, por lo que cualquier unidad en circulación se encontraría fuera de plazo . Además, se comprobó que el alcohol observado no fue producido por el laboratorio consignado en el rótulo , lo que implica un uso indebido de un registro sanitario y la declaración de datos falsos.

Ante la imposibilidad de garantizar la seguridad, eficacia y composición del producto, el organismo resolvió su prohibición preventiva en todas sus presentaciones y contenidos netos.

Retiro de productos capilares sin inscripción

En paralelo, la ANMAT ordenó el retiro del mercado de 60 productos capilares de la marca Diamonds Professional, tras verificar que se comercializaban sin inscripción sanitaria y sin figurar en la base de datos oficial del organismo.

El relevamiento incluyó shampoos, acondicionadores, tratamientos intensivos, aceites, matizadores y productos de alisado, muchos de ellos ofrecidos a través de sitios web y marketplaces. En este marco, se dio intervención al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia, para gestionar la baja de las publicaciones.

La autoridad sanitaria advirtió especialmente sobre los riesgos asociados a productos de alisado capilar, que podrían contener formol, una sustancia prohibida por su potencial para provocar irritaciones, reacciones alérgicas y efectos nocivos ante exposiciones prolongadas.

Las disposiciones se adoptaron en el marco de las facultades conferidas a la ANMAT por el Decreto 1490/92, que la habilita a regular y fiscalizar productos destinados al uso y consumo humano cuando puedan representar un riesgo para la salud pública.

En todos los casos, el organismo ordenó comunicar las prohibiciones a las autoridades sanitarias jurisdiccionales para asegurar su cumplimiento en todo el país.