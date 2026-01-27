El paraíso secreto de San Juan que pocos conocen y es ideal para este fin de semana + Seguir en









Este escondite en San Juan ofrece una de las vistas y actividades más representativas de la provincia.

La propuesta incluye la caminata guiada y segura para las personas inscriptas.

Elegir un destino para vacacionar puede resultar una tarea difícil, especialmente si se tiene en cuenta a la amplia ofrerta de paisajes, alojamientos, actividades y propuestas que ofrece Argentina.

Es por eso que, cuando surgen actividades novedosas, que combinan actividad física, naturaleza, paisajes y aventura, se posicionan como las principales opciones de aquellos que buscan unas vacaciones llenas de paisajes paradisíacos y adrenalina. Ese es el caso de este lugar en San Juan, del cual no te podés perder:

Trekking Buenos Aires.jpg Por qué Pedernal se convirtió en el destino favorito de los amantes de la aventura El Valle de Pedernal, ubicado en San Juan, es el escenario de una nueva propuesta de turismo activo con una jornada de ecotrekking, que propone desconectar por completo de la ciudad.

El ecotrekking ofrece una experiencia diseñada para conectar con la naturaleza y, en este caso, disfrutar de uno de los paisajes más representativos del departamento de Sarmiento.

La actividad gratuita (o de bajo costo) que te permite desconectar de la ciudad por completo La actividad sale desde la Plaza Agreste, ubicada en el ingreso a Pedernal. Se trata de una caminata de baja dificultad, ideal para compartir en familia o con amigos, que cuenta con el acompañamiento de guías turísticos habilitados, lo que garantiza una experiencia segura para todos los participantes.

La propuesta incluye la caminata guiada y segura para las personas inscriptas, permitiendo disfrutar del entorno natural con organización y tranquilidad. La caminata se realizará el sábado 24 de enero, con un encuentro que comenzará a las 8:00 y la salida a las 9:00. Qué necesitás llevar para no perderte lo mejor del recorrido Para participar del recorrido, es crucial: Completar el formulario de participación, que se encuentra en la página del Gobierno de San Juan en su totalidad (uno por cada participante).

Descargar, completar y firmar el Deslinde de Responsabilidad, que deberá presentarse el día de la actividad.

Llevar agua, ropa cómoda y, de ser necesario, comida de marcha.

