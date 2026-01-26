Ni Brasil ni Punta Cana: la increíble playa paradisíaca de Argentina que pocos conocen + Seguir en









Este sitio es ideal para vacacionar en familia, debido a la calma que lo rodea.

La costa de este lugar ubicado al sur del país se compara con la de las grandes ciudades costeras del mundo. Diario 7 Lagos

El turismo nacional se encarga de elegir los destinos más populares año tras año, pero existen quienes optan por aventuras distintas a las que realiza la mayoría. A la hora de buscar un sitio tranquilo, acompañado de lo que ofrecen los lugares más concurridos tanto de Argentina como del mundo, aparece una variante única.

Lejos del ruido, los grandes paradores y la gran cantidad de turistas, existe un rincón que combina naturaleza y un entorno diferente al habitual. Es un lugar elegido por quienes buscan tranquilidad, contacto directo con el paisaje y una experiencia distinta, pero que recuerde a las zonas costeras más visitadas del continente.

Punta Perdices Diaro 7 Lagos Este sitio deja encantados a sus visitantes por sus imponentes playas. Diario 7 Lagos Dónde se ubica Punta Perdices Punta Perdices se encuentra en la provincia de Río Negro, dentro de la Península de Villarino, sobre el Golfo San Matías. Está ubicada a unos 65 kilómetros de Las Grutas y muy cerca del puerto San Antonio Este, una zona de perfil productivo y con poco desarrollo turístico.

El entorno se caracteriza por una costa amplia, de arenas claras y caracoles blancos, con un mar de tonos turquesa que cambia según la luz y las mareas.

Qué se puede hacer en Punta Perdices Uno de los principales atractivos es recorrer la costa durante la marea baja, cuando aparecen formaciones rocosas conocidas como Las Ollitas. Estos piletones naturales concentran agua más templada y suelen ser elegidos por familias para pasar varias horas sin oleaje fuerte.

El lugar también es apto para actividades tranquilas como kayak y stand up paddle, gracias a las aguas calmas del golfo. Además, es una zona valorada por quienes practican pesca y por los aficionados al avistaje de aves, ya que distintas especies marinas utilizan la costa como refugio. Para quienes buscan una experiencia más contemplativa, Punta Perdices ofrece largas jornadas de descanso, caminatas junto al mar y un entorno silencioso, ideal para desconectarse del turismo masivo y disfrutar del paisaje sin interferencias. Cómo ir hasta Punta Perdices Desde la ciudad de Buenos Aires, el trayecto es de aproximadamente 1100 kilómetros por ruta, combinando la Ruta Nacional 3 hasta San Antonio Oeste y luego el desvío hacia el puerto San Antonio Este. Desde allí se accede por caminos de ripio en buen estado. Desde Las Grutas, el viaje es corto y se realiza en vehículo particular. Es recomendable consultar el estado de los caminos antes de salir y llevar provisiones, ya que en la playa no hay comercios ni servicios turísticos permanentes.

