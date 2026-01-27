Caos de tránsito en Autopista 25 de Mayo: un colectivo de larga distancia chocó a un auto + Seguir en









El hombre herido fue trasladado por aire al hospital Argerich, en La Boca.

Tras el accidente, acudieron personal del Same, Policia de la ciudad, bomberos, tránsito, un helicóptero y personal de autopistas. Captura TN

Un colectivo de larga distancia chocó con un auto en la Autopista 25 de Mayo a la altura de la bajada en la Avenida Jujuy. Personal de SAME trabaja en el lugar. El impacto ocurrió cerca de las 14:20 y, ahora se contempla un tránsito completamente interrumpido.

Hasta el momento, hay un hombre, de 70 años, que sufrió "politraumatismos" y fue trasladado al hospital Argerich, en La Boca, a través de un helicóptero. Según el SAME, había quedado atrapado en su automóvil, un Fiat 125 color turquesa. De todos modos, es posible que se registren más heridos.

Fuentes policiales señalaron que a las 14.20 se recibió un llamado al complejo 911 por el siniestro vial, tras lo cual acudieron personal del SAME, Policía de la Ciudad, bomberos, tránsito, un helicóptero y personal de autopistas.

Video registrado del accidente en la Autopista 25 de Mayo accidente AU 25 de mayo El video de las cámaras de Seguridad de la ciudad mostró como el vehículo que circulaba por la mano izquierda se cruzó en forma perpendicular tras ser tocado por atrás por un colectivo de larga distancia. Dado que fue a toda velocidad, llegó hasta el extremo contrario de la autopista.

De todos modos, el Fiat no llegó a tocar ni ser impactado por otros vehículos, al menos hasta que impactó contra el guardarail y chocó finalmente con el colectivo, un transfer de la empresa Tienda León que suele trasladar pasajeros al aeropuerto internacional de Ezeiza.

