Boca sale de la Bombonera por las obras en el césped: dónde recibirá a Estudiantes

La Liga Profesional confirmó el cambio de sede para el encuentro pendiente de la segunda fecha, que se disputará el miércoles 5 de agosto desde las 19. El club explicó los motivos de la mudanza.

Las obras de drenaje y mantenimiento del césped obligaron al club a trasladar su localía.

Boca no podrá recibir a Estudiantes en la Bombonera debido a los trabajos que se realizan sobre el campo de juego y trasladará su localía al estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán . El encuentro pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura se jugará el próximo miércoles 5 de agosto a las 19.

La modificación fue confirmada por la Liga Profesional y posteriormente comunicada por el club, que explicó que las condiciones climáticas demoraron las obras de renovación y mantenimiento del césped .

Durante el receso, Boca realizó un resembrado e inició una obra estructural de drenaje en el sector ubicado frente a los palcos preferenciales, una zona que habitualmente presenta problemas cuando se registran lluvias intensas.

El estado del terreno ya había generado preocupación durante el partido ante O’Higgins por la Copa Sudamericana, cuando se observaron diferencias importantes entre el sector intervenido y el resto del campo. Además de las críticas y reacciones de los hinchas, las condiciones dificultaron el desarrollo del juego .

“Además de los trabajos de renovación y mantenimiento del campo de juego, en esta oportunidad se llevó adelante una obra estructural de drenaje para poner fin a una de las habituales problemáticas en el sector de la cancha que da a los palcos preferenciales”, explicó la institución.

Boca señaló que las tareas fueron realizadas por el equipo de cancheros del club y sostuvo que el cambio de estadio permitirá darle a la obra el tiempo necesario para completar su recuperación.

“Este cambio de estadio permitirá darle a la obra el tiempo necesario que le restaron las condiciones climáticas que azotan Buenos Aires para poder exhibir un terreno de excelencia como el club suele ofrecer en los últimos años”, agregó.

En principio, la mudanza al estadio de Huracán será solamente para el encuentro frente a Estudiantes. Sin embargo, si los trabajos no terminan dentro de los plazos previstos, también podrían verse afectados el partido contra Vélez y la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Boca debía disputar el encuentro frente al conjunto platense durante la segunda fecha del campeonato, pero tuvo que postergarlo porque viajó a Chile para definir la serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins.