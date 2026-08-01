Ganó u$s108 millones en la NBA, mantenía a sus amigos y familia, pero terminó en la ruina: la historia de Antoine Walker

Una serie de decisiones cambió la vida el de uno de los basquetbolistas más exitosos de Estados Unidos y le dejó una enseñanza.

Por más de diez años, Antoine Walker disfrutó de una carrera llena de reconocimientos, contratos millonarios y un campeonato en la NBA. En esa época, su nombre figuró entre las principales estrellas de la liga y sus ingresos eran tan altos que parecía tener el futuro asegurado.

De todas formas, una serie de gastos desmedidos, inversiones fallidas y problemas con el juego cambió sus planes. El exjugador pasó de cobrar cifras extraordinarias a declararse en bancarrota , por lo que tardó años en reconstruir su vida desde otro lugar.

Antoine Walker nació el 12 de agosto de 1976 en Chicago, Estados Unidos. Después de sobresalir en la Universidad de Kentucky, donde obtuvo el campeonato de la NCAA, decidió presentarse al Draft de la NBA de 1996 . Los Boston Celtics lo eligieron con la sexta selección y rápidamente se convirtió en una de las figuras del equipo.

Ganó mucho dinero en poco tiempo y no supo que hacer con él.

Su impacto fue tal que llegó al punto de integrar el Mejor Quinteto de Novatos en su primera temporada. A lo largo de su carrera disputó 12 temporadas en la NBA y defendió las camisetas de Boston Celtics, Dallas Mavericks, Atlanta Hawks, Miami Heat y Minnesota Timberwolves. Más adelante también pasó por la D-League y el básquet de Puerto Rico antes de anunciar su retiro definitivo en 2012.

Walker fue elegido tres veces para el Juego de las Estrellas y alcanzó el momento más importante de su carrera en 2006, cuando obtuvo el campeonato de la NBA con Miami Heat. Entre 1996 y 2009 acumuló u$s108 millones solamente en sueldos , sin contemplar contratos publicitarios ni otros ingresos comerciales.

Sus malas decisiones lo llevaron a tocar fondo. Gentileza - Reuters

Lujos de millones y una caída abismal: cómo perdió su fortuna

Con ingresos cada vez mayores, Walker empezó a gastar sin parar. Su despilfarro fue tal que llegó a tener 10 autos de lujo al mismo tiempo y destinó más de u$s30.000 en modificaciones para cada vehículo. Su colección también incluía 20 relojes de alta gama, además de trajes confeccionados a medida que costaron u$s2.000 cada uno.

El exdeportista también asumió los gastos de la mayoría de sus familiares y amigos. Según reconoció posteriormente, desembolsó u$s36 millones para mantener viviendas, viajes, alquileres y distintos gastos del día a día de las personas de su entorno. Otro de los grandes golpes llegó con las inversiones inmobiliarias, Walker invirtió u$s10 millones en distintos desarrollos, pero la crisis financiera de 2008 redujo el valor de esos activos y agravó su situación económica.

Al mismo tiempo aparecieron las apuestas, en 2009 enfrentó una causa judicial por cheques sin fondos de deudas de juego superiores a u$s800.000 en casinos de Las Vegas. Los impuestos también lo consumieron, al punto que Walker afirmó que u$s55 millones de los u$s108 millones cobrados durante su carrera fueron destinados al pago de obligaciones fiscales.

La situación llegó al límite en 2010, apenas dos años después de disputar su último partido en la NBA, cuando presentó un pedido de bancarrota bajo el Capítulo 7 con u$s12,7 millones en deudas frente a u$s4 millones en activos. Como parte del proceso judicial tuvo que desprenderse de varias propiedades y también perdió uno de sus bienes más valiosos: el anillo de campeón obtenido con Miami Heat, que fue vendido para afrontar diversas deudas.

Uno de los momentos más dolorosos se dio cuando tuvo que entregar la casa que había construido para su madre. La propiedad tenía 15.000 pies cuadrados y había demandado una inversión de u$s4 millones. Tras la ejecución hipotecaria fue vendida en 2012 por u$s750.000.

Esta estrella del deporte decidió compartir sus experiencias. Imagen: Freepik

La vida de Walker después de la quiebra

Luego de atravesar la bancarrota, Walker cambió su manera de administrar el dinero. En agosto de 2013 anunció que había logrado cancelar sus deudas y empezó una nueva etapa profesional como analista deportivo para distintos medios especializados. Más tarde encontró un espacio como comentarista de partidos de básquet y hoy en día se sigue dedicando a eso.

Con el paso del tiempo también decidió compartir públicamente los errores que lo llevaron a perder casi toda su fortuna. Participó en conferencias dirigidas a deportistas universitarios y jugadores de la NBA para alertar sobre los riesgos de los gastos excesivos y las malas decisiones financieras. Además, colaboró con organizaciones de educación económica y en 2020 estrenó el documental "Gone In An Instant", donde repasó su historia y explicó cómo logró salir adelante después de tocar fondo.

Actualmente, el patrimonio neto estimado de Antoine Walker es de u$s250.000, muy lejos de los u$s108 millones que ganó durante su carrera. Su experiencia se transformó en uno de los casos más conocidos sobre la importancia de la responsabilidad financiera dentro del deporte profesional.