El Gobierno prepara un viaje de Luis Caputo y Karina Milei a China para profundizar las relaciones comerciales

El canciller Pablo Quirno afirmó que están trabajando en los preparativos. Aún sin fecha estimada, la intención es que se realice antes de un eventual viaje de Javier Milei.

Javier Milei y el presidente de China, Xi Jinping, durante una reunión bilateral en la cumbre del G20 en Río de Janeiro.

El Gobierno trabaja en los preparativos para concretar un viaje a China con el fin de profundizar las relaciones comerciales. El canciller Pablo Quirno afirmó que aspiran a que la visita se produzca este año, antes de un eventual viaje de Javier Milei al gigante asiático. En la comitiva viajarían el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Mientras en Ministerio de Relaciones Exteriores intentan reducir la tensión con Brasil tras los dichos del mandatario libertario contra Lula da Silva, en paralelo exploran opciones para un viaje a Beijing que tendrá como objetivo mejorar el vínculo con la potencia global , principal rival de Donald Trump en la guerra comercial que lleva adelante Estados Unidos.

“Estamos buscando fechas. Tenemos planeado ir con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo en función de las negociaciones comerciales que estamos teniendo con las autoridades chinas” , reveló Quirno esta mañana en diálogo con Radio Mitre. Según dijo, será un viaje que recién se concretará una vez que se salden temas pendientes “que aún están sobre la mesa”.

Desde la llegada de Milei, Argentina priorizó acercar posiciones con EEUU. El Presidente se alineó políticamente a la agenda internacional conservadora que impulsa Trump, aunque sin seguirle el paso en la escalada arancelaria y manteniendo el vínculo diplomático y comercial-bilateral con China. En ese sentido, Quirno afirmó que mantiene un diálogo constante y fluido con las autoridades chinas y no dudó en afirmar que el vínculo "está bien".

En cuanto a los preparativos para la visita oficial, el ministro aseguró que la intención del Gobierno es que se realice antes de una eventual visita del presidente Milei. “Iremos antes que vaya el Presidente. Esperamos que sea este año”, sostuvo.

El viaje de la comitiva argentina a tierras chinas fue anunciado por primera vez en 2024. Sin embargo, desde entonces sufrió diversas postergaciones y hasta el momento no se ha concretado.

En el tiempo que lleva como presidente, Milei se reunió con Xi Jinping una vez: fue durante una bilateral que mantuvieron en la cumbre del G20 que se llevó a cabo en 2024 en Río de Janeiro. Participó también su hermana, Karina, junto a emisarios chinos. En el encuentro hicieron foco en la "cooperación constructiva" y la "ampliación de las relaciones comerciales entre ambos países", según informó el Gobierno.

La tensión con Brasil y la urgencia por la renovación del swap

El anuncio de la futura visita de Caputo y Karina Milei llega apenas horas después de que se conociera el respaldo explícito del gobierno de Xi Jinping a Lula da Silva por las fuertes declaraciones de Javier Milei, quien tildó al líder petista de "presidiario" y "zurdo de mierda", además de calificar al juez de la Corte, Alexandre De Moraes, como "basura calva". El magistrado es quien lleva adelante la sentencia por golpe de Estado contra Jair Bolsonaro, aliado del libertario.

Durante una conversación telefónica entre ambos mandatarios, el presidente chino sostuvo que su país apoya a Brasil en la defensa de su soberanía, su independencia y su derecho a resolver sus asuntos internos sin interferencias externas. El mandatario también destacó la importancia de fortalecer la cooperación bilateral y preservar el multilateralismo frente a un escenario internacional cada vez más complejo.

Frente a ese contexto, la diplomacia argentina intenta reducir la tensión para concentrar las relaciones en los aspectos comerciales que unen a ambos países. China juega un papel importante en ese escenario, siendo el principal socio comercial de Brasil y el segundo de Argentina, detrás del gigante sudamericano.

El mes pasado, Santiago Bausili, titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y persona de extrema confianza de Luis Caputo, viajó a China y se reunió con el titular del Banco Popular chino, Pan Gongsheng. Además de dialogar sobre el contexto económico global, trascendió que hubo conversaciones bien encaminadas para extender el swap.

La expectativa es que la renovación se concrete durante agosto y que mantenga condiciones similares a las vigentes. Actualmente, el swap contempla un monto equivalente a unos 130.000 millones de yuanes, cerca de u$s19.200 millones.