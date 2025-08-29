El rincón de Buenos Aires que querrás conocer por sus tranquilos paseos que te desconectan de la ciudad

Ideal para contrastar con el ritmo de la ciudad, desconectarse de la rutina y descansar de las obligaciones.

A veces es difícil contar con un varios días libres para vacacionar y por eso se puede optar por otras opciones para hacer turismo , como escapadas de fin de semana. Para esto, hay distintas posibilidades en la provincia de Buenos Aires que no son del todo conocidas pero ofrecen una gran experiencia.

Uno de los destinos que vale la pena descubrir es General Daniel Cerri , ubicado en el partido de Bahía Blanca. Cuenta con un gran patrimonio histórico e industrial. Su arquitectura remite a los comienzos de la historia argentina, aproximadamente de mediados de siglo XIX a finales.

General Daniel Cerri es un pueblo ubicado en el partido de Bahía Blanca , al suroeste de la provincia de Buenos Aires. Por su cercanía a la frontera con La Pampa y al Mar Argentino por el este, fue un lugar estratégico durante las campañas del desierto y por eso tiene una carga histórica muy importante.

Qué se puede hacer en General Daniel Cerri

Además de contar con una carga histórica y cultural muy importante para el desarrollo del país, también deja ver un paisaje de amplios espacios verdes, espejos de agua y un territorio agreste. Una de sus atracciones principales es la Plaza Andrés Morel, donde se encuentra el busto del General Daniel Cerri y se celebran los eventos más importantes, como los Corsos Cerrícolas y el desfile de aniversario.

En el plano histórico y cultural, se recomienda visitar el Museo Fortín Cuatreros, que cuenta con tres salas de exposición que narran la historia del pueblo y su crecimiento económico. También se encuentra el Fortín Cuatreros, propiamente dicho, una construcción original de 1877 que fue declarada monumento nacional en 1944.

Por otro lado, está el paseo de los jubilados, un sendero peatonal con 1 kilómetros de áreas de esparcimiento y plazoletas con juegos. También, el Sendero "Hacia la Marea", un camino con acceso al muelle de Puerto Cuatreros.

Cómo ir hasta General Daniel Cerri

Para llegar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se debe tomar la Autopista Tte Gral Pablo Ricchieri, y empalmar con la Autopista N° 205 hasta Cañuelas. A partir de ahí se sigue por la Ruta N° 3 y la Ruta Provincial N° 51 hasta Bahía Blanca. Finalmente, se toma la Ruta N° 33 que es la que llega hasta el acceso a General Daniel Cerri.