El secreto para dormir bien está en la comida, según la ciencia







Las investigaciones recientes muestran una conexión entre la alimentación equilibrada y las noches más tranquilas, con efectos positivos en el cuerpo.

El secreto para dormir mejor se encuentra en la alimentación. FreePik.es

Muchas personas prueban distintas rutinas nocturnas, infusiones o ejercicios de respiración con la esperanza de lograr noches más tranquilas. A pesar de esto, nuevos estudios explican que el secreto de dormir bien podría empezar bastante antes, incluso desde el momento en que armamos el primer plato del día.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Un estudio científico analizó cómo influyen los alimentos en la calidad del descanso. Los resultados indican que ciertos nutrientes presentes en frutas, verduras y cereales integrales pueden favorecer los ciclos de sueño más estables y reparadores, reduciendo interrupciones durante la noche.

DORMIR Los aliados secretos del descanso Una investigación publicada en la revista Sleep Health mostró que quienes consumen cinco porciones de frutas y verduras al día, junto con granos integrales, experimentan una mejora cercana al 16% en la calidad del sueño. El análisis se realizó sobre los hábitos de más de cien personas, comparando sus patrones de descanso con su forma de alimentarse.

Los participantes que incluían estos grupos de alimentos en su dieta diaria lograron períodos más largos de sueño profundo. Pero aquellos con ingestas bajas de fibras y vegetales tuvieron noches más fragmentadas y con menor sensación de recuperación al despertar.

Según los especialistas consultados en el estudio, hay ciertos compuestos presentes en estos alimentos que cumplen un papel fundamental: melatonina, serotonina, magnesio y potasio. La combinación de estos nutrientes ayuda al organismo a relajarse, favorece la regulación del ciclo sueño-vigilia y además contribuye a mantener la calma muscular y mental. Esto permite conciliar el sueño con una mayor facilidad y sostenerlo sin sufrir interrupciones.

A partir de esta investigación, también se descubrió que una gran parte de la población mundial no alcanza el consumo recomendado de frutas y verduras. Solo una minoría llega a la cantidad sugerida por día, lo que podría influir en la gran dificultad que existe para descansar correctamente. Entre los alimentos que más aportan a este proceso están: Banana y kiwi por su aporte de serotonina y potasio

Manzana y zanahoria por su fibra natural

Verduras de hoja verde oscura fuente de magnesio

Brócoli y papas con minerales que favorecen la relajación

Temas Ciencia