Una fruta versátil y rica en vitaminas que se puede sumar a todo tipo de preparaciones. Es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones para lavarla y conservarla y así aprovecharla al máximo.

El truco para conservar las frutillas en la heladera sin que se echen a perder.

La temporada de frutillas llega entre septiembre y diciembre, cuando se empieza a asomar el verano. Una fruta versátil y rica en vitaminas que se puede sumar a todo tipo de preparaciones, desde licuados hasta postres. Por ese motivo, es importante saber cómo conservarlas para que no se echen a perder.

Las recomendaciones para lavar las frutillas A la hora de elegir frutillas para comprar son varias las cuestiones a tener en cuenta. Sobre todo, cuál es su temporada ideal, que en Argentina va de fines de agosto hasta diciembre.

Uno de los aspectos importantes es que la fruta debe estar firme, pero no dura y no debe presentar ningún golpe ni zona blanda. Además, el color debe ser un rojo intenso y uniforme, sin áreas verdes ni blancas. En cuanto su aroma, debe ser dulce y agradable. Por otro lado, y no menos importante, las hojas de la frutilla también deben estar frescas y con un color verde intenso.

Logran extender vida útil de las frutillas Una vez teniendo en cuenta estas indicaciones, se puede proceder con el lavado:

Primer paso: enjuagar las frutillas con agua de la canilla, frotándolas suavemente para retirar la posible tierra, pero con cuidado de no aplastar la fruta.

enjuagar las frutillas con agua de la canilla, frotándolas suavemente para retirar la posible tierra, pero con cuidado de no aplastar la fruta. Segundo paso: Llenar la bacha de la cocina con agua potable a temperatura ambiente y tapar con un tapón. Por cada litro de agua, añadir 2 gotas de lavandina apta para alimentos (esto puede variar según la lavandina; chequear las indicaciones en la etiqueta). Es recomendable utilizar un gotero para medir bien la cantidad.

Llenar la bacha de la cocina con agua potable a temperatura ambiente y tapar con un tapón. Por cada litro de agua, añadir 2 gotas de lavandina apta para alimentos (esto puede variar según la lavandina; chequear las indicaciones en la etiqueta). Es recomendable utilizar un gotero para medir bien la cantidad. Tercer paso: Sumergir las frutillas en el agua y dejar reposar 10 minutos. Pasado este tiempo y con las manos bien limpias, retirarlas y colocarlas sobre papel absorbente o sobre un repasador limpio. Dejar que se sequen. Cómo conservar las frutillas A veces, conservar las frutillas puede volverse complicado. Sin embargo, existe un truco sencillo y eficaz para conservarlas en la heladera sin que se echen a perder. Este método ayuda a eliminar bacterias y moho y permite prolongar su vida útil.

Una vez limpias y secas, se recomienda colocarlas en un recipiente con papel absorbente en el fondo. Esto permite regular la humedad, que puede deteriorar la fruta más rápidamente. Luego, cerrar la parte superior del recipiente con papel film y hacer algunos agujeros para permitir la circulación del aire. ¿En qué parte de las frutillas está el 81% de sus antioxidantes? Además, se sugiere no amontonarlas y guardarlas ligeramente separadas entre sí, además de que o se les debe quitar el pedúnculo ni las hojas verdes hasta justo antes de comerlas, para evitar que se estropeen. Por otro lado, para quienes prefieren congelarlas enteras, o solamente su pulpa, también tienen una serie de recomendaciones. En el caso del primero, hay que retirar los cabitos y secar bien para que no quede agua entre ellas. Se puede colocar en un recipiente donde no se toquen o, si se prefiere guardarlas juntas, quedarán como un blique compacto y serán perfectas para usar en licuados. Para esto se recomienda usar alguna cubetera. En el caso de conservar solo la pulpa, también conviene retirar los cabitos y se debe procesar hasta que se forme un líquido espeso. Luego se debe colocar en bolsas herméticas, con cuidado de retirar todo el aire posible y llevar al freezer.

