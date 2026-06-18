Escapada ideal para los más golosos: el pueblito de Buenos Aires que te enamora con sus alfajores artesanales

A pocas horas de la Ciudad, este rincón bonaerense combina tradición, tranquilidad y propuestas caseras que atraen visitantes durante todo el año.

La provincia de Buenos Aires está repleta de pequeños destinos que invitan a bajar un cambio y disfrutar de experiencias distintas a las de las grandes ciudades. Entre calles tranquilas, construcciones históricas y una fuerte identidad local, algunos pueblos lograron transformarse en verdaderos imanes para quienes buscan una escapada de fin de semana.

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Uno de ellos es Rawson , una localidad que en los últimos años ganó popularidad gracias a un producto que despierta pasiones en todo el país: los alfajores artesanales . Lejos de las grandes cadenas comerciales, este lugar apostó por recetas tradicionales elaboradas en pequeñas producciones familiares.

El resultado es una propuesta que combina gastronomía, historia y vida de pueblo. Aunque el dulce es el gran protagonista, hay mucho más para descubrir en este rincón bonaerense que cada vez recibe más visitantes de distintos puntos de Argentina.

El pequeño pueblo en el noroeste de la provincia de Buenos Aires que promete una escapada de la gran ciudad.

Rawson es una localidad perteneciente al partido de Chacabuco , en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a unos 180 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuenta con una población reducida que conserva el espíritu de las comunidades rurales tradicionales.

Fundado a fines del siglo XIX, el pueblo mantiene una arquitectura sencilla y espacios públicos que invitan a recorrerlo a pie, sin apuros y lejos del ritmo acelerado de las grandes urbes.

En los últimos años, Rawson comenzó a posicionarse como un destino turístico alternativo gracias a la elaboración de alfajores artesanales reconocidos en la región. La producción se convirtió en una especie de sello distintivo y atrajo a visitantes interesados en probar recetas elaboradas con ingredientes locales.

Qué se puede hacer en Rawson

El principal atractivo gastronómico gira alrededor de los alfajores artesanales producidos por emprendimientos familiares que elaboran sus productos siguiendo recetas tradicionales. Los visitantes pueden recorrer distintos comercios y probar variedades que incluyen rellenos clásicos de dulce de leche, coberturas de chocolate y propuestas más originales.

Pero Rawson no vive únicamente de sus dulces. El pueblo conserva una fuerte tradición cultural y organiza eventos que convocan a vecinos y turistas. Uno de los más destacados son los desfiles tradicionalistas y las celebraciones populares, donde participan instituciones locales, agrupaciones gauchas y artistas de la zona.

Rawson Qué promete Rawson como destino turístico para una escapada de la rutina. Imagen: Pablo Sabarotz/Youtube

También es posible recorrer la plaza principal, visitar edificios históricos y disfrutar del ambiente relajado que caracteriza a las localidades pequeñas. Muchos viajeros destacan justamente ese aspecto. La propuesta pasa por caminar sin horarios estrictos y conectar con un ritmo mucho más pausado.

Otro de los atractivos es la gastronomía local. Algunos restaurantes y almacenes de campo ofrecen platos típicos argentinos, ideales para completar la experiencia. Empanadas, carnes asadas y pastas caseras forman parte de una oferta que acompaña perfectamente la tradición pastelera del pueblo.

Cómo ir hasta Rawson

Llegar a Rawson desde la Ciudad de Buenos Aires es relativamente sencillo y demanda alrededor de dos horas y media de viaje, dependiendo del tránsito. La opción más utilizada es el automóvil particular. El recorrido consiste en tomar el Acceso Oeste, continuar por la Ruta Nacional 7 en dirección a Chacabuco y luego desviarse por los caminos provinciales que conducen hacia la localidad.

El trayecto atraviesa paisajes rurales característicos del interior bonaerense, con extensos campos agrícolas y pequeñas localidades intermedias. También existen servicios de colectivo hasta Chacabuco y, desde allí, alternativas de transporte local para completar el recorrido.