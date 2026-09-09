Escapada a Brasil: el encantador pueblo de montaña para conocer en primavera + Agregar ámbito en









Con calles empedradas, arquitectura histórica y sabores, este destino único es una opción muy accesible para tu próximo viaje.

Brasil esconde destinos tranquilos e ideales para una escapada de primavera. Gentileza - Fernanda Pitaluga

Las casas coloniales con flores en los balcones y un paisaje lleno de montañas hacen que Tiradentes sea esa postal que parece pensada para una escapada de primavera. Este destino es perfecto para quienes buscan desconectarse por un rato, ya que no tiene el movimiento, ni los precios de los destinos más conocidos de Brasil.

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Durante el día, el plan perfecto puede pasar por recorrer iglesias, talleres y senderos. Pero cuando baja el sol, los faroles iluminan el casco histórico y las calles se vuelven ideales para caminar un buen rato antes de sentarse a probar alguno de los platos típicos de Minas Gerais.

Las calles empedradas y construcciones antiguas marcan el paisaje local. Gentileza - Marinelson Almeida Dónde queda Tiradentes y cómo llegar desde Belo Horizonte Tiradentes se encuentra en el estado de Minas Gerais y se caracteriza por conservar buena parte de su arquitectura colonial. Sus calles empedradas, casas de fachadas blancas y construcciones históricas forman el paisaje habitual del centro. Desde Belo Horizonte se puede llegar con colectivos o en auto alquilado por ruta.

Una vez en el destino, los atractivos principales pueden recorrerse a pie, por lo que no hay que gastar en transporte durante la estadía y es muy fácil moverse entre el centro histórico, los restaurantes y los espacios culturales. Por la noche, los faroles iluminan las fachadas antiguas y cambian por completo el paisaje.

La naturaleza suma distintos recorridos para disfrutar al aire libre. Gentileza - Raquel Mendes Silva Qué hacer en primavera: centro histórico, iglesias y naturaleza La primavera ofrece días despejados y noches más frescas, lo que permite pasar varias horas recorriendo Tiradentes sin sufrir por las temperaturas. El centro histórico concentra la mayor parte de las actividades y entre las opciones aparecen:

recorrer las calles empedradas

visitar iglesias centenarias

conocer galerías de arte

entrar a talleres de artesanos

caminar por senderos cercanos a la sierra

disfrutar de miradores naturales Los talleres dedicados a trabajos en madera y hierro pueden encontrarse mientras se camina por el casco antiguo. Para quienes prefieren actividades al aire libre, los senderos verdes de los alrededores son excelentes para apreciar las montañas desde distintos puntos. Algunos de estos recorridos pueden hacerse sin pagar entrada. Los sabores regionales forman parte de la experiencia del viaje. Gentileza - Descubra Brasil Gastronomía de Minas Gerais: qué comer y cuánto cuesta La cocina regional es otra de las razones para recorrer Tiradentes. Hay restaurantes que preparan platos abundantes con ingredientes locales y, en algunos casos, mantienen la tradición de cocinar en hornos o cocinas a leña. Algunos de los productos que pueden probarse son el queso artesanal de Minas Gerais y los postres a base de dulce de leche. También hay propuestas de comida casera en pequeños establecimientos, que es una gran alternativa para quienes buscan probar recetas típicas y económicas. Si bien la información disponible no establece precios exactos por plato, existen algunos productos regionales que pueden conseguirse por pocos reales. Las posadas y casonas ofrecen alternativas para distintos presupuestos. Gentileza - Descubra Brasil Opciones de alojamiento: de posadas familiares a casonas históricas Tiradentes tiene alternativas de hospedaje para distintos presupuestos. Las posadas familiares son algunas de las opciones más sencillas, pero también existen construcciones antiguas adaptadas para recibir turistas que mantienen su estética intacta. En varios alojamientos el desayuno está incluido y puede incorporar frutas frescas, panes caseros y otros productos de la zona. Las casonas históricas son excelentes para una experiencia diferente, con habitaciones instaladas en edificios antiguos y vistas únicas a las montañas que rodean la localidad. Al haber tanta variedad, se pueden encontrar propuestas para todos los presupuestos.

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