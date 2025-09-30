Este vegetal de estación está lleno de nutrientes esenciales y protege al intestino







Conocé los beneficios más destacados y sorprendé a tus amigos con una receta con este alimento como ingrediente principal.

Los zapallitos ofrecen una gran cantidad de vitaminas esenciales para el organismo.

La primavera trajo consigo la llegada del mejor momento de maduración para muchas frutas y verduras. Ese es el caso de los zapallitos, que son especialmente recomendados para consumir cotidianamente debido a su gran cantidad de nutrientes y beneficios que fortalecen al organismo.

Este vegetal también es muy versátil, ya que se puede incorporar a distintas comidas. Uno de los platos más comunes que tiene a este alimento como ingrediente principal son los zapallitos rellenos, a los que se pueden incorporar distintas verduras para absorber más propiedades beneficiosas.

Beneficios de los zapallitos Por helada, Moreno recomienda reducir consumo de zapallito

Fortalecimiento del intestino: Los zapallitos destacan por su enorme aporte de fibra. Esto no solo refuerza al intestino, sino que también previene el estreñimiento y mantiene los niveles de azúcar y colesterol en sangre estables, lo que es especialmente beneficioso para diabéticos y personas con colesterol alto.

Gran aporte de nutrientes: Consumir zapallitos de manera cotidiana asegura la obtención de distintos nutrientes esenciales, como la vitamina C, las del grupo B y la A. Además, destaca por su alto contenido en ácido fólico y en minerales como potasio, magnesio, yodo, fósforo, entre otros.

Refuerzo del sistema inmune: El zapallito es rico en componentes antioxidantes y vitamina C, los que son fundamentales para el fortalecimiento del sistema inmune. Además, los betacarotenos y el zinc presentes en este vegetal son especialmente beneficiosos para aumentar las defensas.

Receta de zapallitos rellenos Zapallitos Rellenos

Ingredientes 5 zapallitos verdes

1 cebolla grande

2 dientes ajo

1 zanahoria rallada

1/2 morrón

1 huevo cocido

2 papas

Sal, pimienta, condimentos

Queso rallado Preparación Cocinar los zapallitos en el microondas por 10'. Retirar la pulpa de los zapallitos con una cuchara. Colocar los zapallitos boca abajo en una tabla, rociar con sal gruesa para que escurran el agua. Rehogar la cebolla, el ajo y el morrón. Luego agregar la pulpa de los zapallitos, la zanahoria rallada y el huevo rallado y cocinar unos minutos. Condimentar a gusto. Enjuagar los zapallitos y rellenarlos Decorar los zapallitos con puré de papas. Espolvorear con queso rallado y gratinar hasta que estén dorados.

