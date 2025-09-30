La primavera trajo consigo la llegada del mejor momento de maduración para muchas frutas y verduras. Ese es el caso de los zapallitos, que son especialmente recomendados para consumir cotidianamente debido a su gran cantidad de nutrientes y beneficios que fortalecen al organismo.
Este vegetal de estación está lleno de nutrientes esenciales y protege al intestino
Conocé los beneficios más destacados y sorprendé a tus amigos con una receta con este alimento como ingrediente principal.
Este vegetal también es muy versátil, ya que se puede incorporar a distintas comidas. Uno de los platos más comunes que tiene a este alimento como ingrediente principal son los zapallitos rellenos, a los que se pueden incorporar distintas verduras para absorber más propiedades beneficiosas.
Beneficios de los zapallitos
Fortalecimiento del intestino: Los zapallitos destacan por su enorme aporte de fibra. Esto no solo refuerza al intestino, sino que también previene el estreñimiento y mantiene los niveles de azúcar y colesterol en sangre estables, lo que es especialmente beneficioso para diabéticos y personas con colesterol alto.
Gran aporte de nutrientes: Consumir zapallitos de manera cotidiana asegura la obtención de distintos nutrientes esenciales, como la vitamina C, las del grupo B y la A. Además, destaca por su alto contenido en ácido fólico y en minerales como potasio, magnesio, yodo, fósforo, entre otros.
Refuerzo del sistema inmune: El zapallito es rico en componentes antioxidantes y vitamina C, los que son fundamentales para el fortalecimiento del sistema inmune. Además, los betacarotenos y el zinc presentes en este vegetal son especialmente beneficiosos para aumentar las defensas.
Receta de zapallitos rellenos
Ingredientes
- 5 zapallitos verdes
- 1 cebolla grande
- 2 dientes ajo
- 1 zanahoria rallada
- 1/2 morrón
- 1 huevo cocido
- 2 papas
- Sal, pimienta, condimentos
- Queso rallado
Preparación
- Cocinar los zapallitos en el microondas por 10'.
- Retirar la pulpa de los zapallitos con una cuchara.
- Colocar los zapallitos boca abajo en una tabla, rociar con sal gruesa para que escurran el agua.
- Rehogar la cebolla, el ajo y el morrón. Luego agregar la pulpa de los zapallitos, la zanahoria rallada y el huevo rallado y cocinar unos minutos. Condimentar a gusto.
- Enjuagar los zapallitos y rellenarlos
- Decorar los zapallitos con puré de papas. Espolvorear con queso rallado y gratinar hasta que estén dorados.
