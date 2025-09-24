El alimento que produce colágeno y deja la piel suave en primavera

Este vegetal muy utilizado en la cocina tiene múltiples beneficios y su versatilidad para el consumo lo hace un gran aliado.

La piel pierde elasticidad y luminosidad con el paso del tiempo. Factores como la exposición solar, la contaminación y los hábitos alimenticios influyen en su aspecto. Una dieta equilibrada contribuye a mantener su salud y retrasar los signos del envejecimiento.

Entre los alimentos que favorecen la producción de colágeno, la cebolla destaca por sus propiedades nutricionales . Este vegetal, común en la cocina argentina, contiene componentes que benefician la piel y promueven su renovación celular.

La cebolla posee un alto contenido de antioxidantes y vitamina C . Estos nutrientes estimulan la síntesis de colágeno , una proteína esencial para mantener la firmeza y elasticidad de la piel. Un estudio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos respalda sus beneficios, que incluyen la reducción del riesgo de enfermedades crónicas y la protección contra el daño celular.

Las capas externas de la cebolla concentran la mayor cantidad de antioxidantes. Muchos descartan estas partes al pelar el vegetal, perdiendo así valiosos nutrientes. Los flavonoides presentes en la cebolla combaten los radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro de la piel.

Además, la cebolla contiene compuestos sulfurados con propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Estos ayudan a prevenir infecciones cutáneas y reducen la irritación. Su contenido de vitamina C acelera la renovación celular, lo que contribuye a una piel más uniforme y con menos imperfecciones.

Los fitoquímicos de la cebolla favorecen la suavidad y el aclarado de la piel. Estos compuestos también actúan como antisépticos, combatiendo virus y hongos que pueden afectar la dermis. Su consumo regular mejora la textura y el aspecto general de la piel.

Cómo consumir la cebolla para aprovechar sus propiedades

La cebolla admite múltiples formas de consumo que preservan sus nutrientes. En estado crudo, conserva intactos sus antioxidantes y compuestos sulfurados. Incorporarla a ensaladas o sándwiches permite aprovechar al máximo sus beneficios para la piel.

Al cocinarla, algunos nutrientes pueden disminuir, pero aún aporta propiedades valiosas. Las cebollas cocidas mantienen parte de sus compuestos beneficiosos y resultan más digestivas para algunas personas.

El encurtido de cebolla en vinagre conserva sus nutrientes esenciales. Esta preparación permite disfrutar de sus beneficios mientras se añade sabor a diferentes platos. El té de cebolla representa otra opción para aprovechar sus propiedades antiinflamatorias.