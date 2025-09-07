Estos 4 hábitos lograrán que seas feliz todos los días, según un experto de Harvard

El secreto de la felicidad es mucho más simple de lo que creímos.

La búsqueda de la felicidad suele asociarse con metas ambiciosas o la resolución de problemas complejos . Sin embargo, Tal Ben-Shahar, psicólogo y docente de la Universidad de Harvard , propone un punto de vista distinto. Según su perspectiva, basada en décadas de investigación en psicología positiva, la alegría se construye a partir de decisiones conscientes en el día a día .

Ben-Shahar desarrolló su teoría durante años de enseñanza en Harvard, donde su curso sobre felicidad atrajo a miles de estudiantes . Según su análisis, la clave no está en esperar momentos excepcionales, sino en incorporar hábitos sencillos que te generen una satisfacción inmediata. Su método demuestra que la felicidad viene de la repetición de prácticas significativas , no de eventos aislados.

Una de las prácticas más efectivas es bailar cinco minutos al día . La combinación de música y movimiento es una herramienta poderosa para mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés, ya que libera un montón de endorfinas.

2. Confeti de cumplidos

Básicamente consiste en escribir mensajes positivos en notas adhesivas y dejarlos en lugares públicos. Esto tiene un gran impacto, aunque no lo creas, ya que contribuye a crear un ambiente más positivo y solidario. Es, además, una gran base para construir mejores relaciones.

3. El juego del “Sí, y…”

El juego del “Sí, y…” se basa en improvisar una historia en la que cada frase comienza con esas palabras. Esto se usa en clases de teatro ya que es muy bueno para la creatividad. El simple hecho de practicar este juego regularmente puede ayudarte a desarrollar una mentalidad más abierta.

4. El frasco de la alegría

Si cada día te tomas un momento para anotarte algún momento feliz y guardarlo, te va a permitir construir una especie de “archivo” personal al que podes volver en tiempos difíciles. Esto sirve para valorar los momentos positivos, proporcionando una fuente de alegría y motivación en los días más desafiantes.