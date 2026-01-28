¿Por qué todo el mundo está dejando de hacer castillos? El truco del "Muñeco de Arena" que está revolucionando las playas este verano + Seguir en









Esta nueva actividad en familia reemplazó a los castillos de arena y mantiene entretenidos a niños de todas las edades por horas.

Para construir un muñeco de arena, existe un procedimiento sencillo y divertido. Gentileza - Active For Life

En la época de vacaciones, encontrar entretenimiento puede ser una tarea difícil. Entre el descanso y las actividades relajantes, es una creencia recurrente entre los fanáticos de viajar que es crucial encontrar actividades para mantener a los más chicos y a los más grandes entretenidos, sobre todo para aquellos que viajan en familia.

Es por eso que los juegos de playa se convirtieron en una de las actividades más populares para todos los argentinos que visitan la playa durante sus vacaciones. Uno de estos llegó para reemplazar a la tradición de construir castillos de arena, y se popularizó por su originalidad y diversión innegable. Conocé acá de qué se trata:

istockphoto-157391885-612x612 Olvida los cubos y palas: la técnica definitiva para crear un muñeco de arena perfecto en segundos Para construir un muñeco de arena, existe un procedimiento sencillo y divertido. Estos son los pasos básicos para que quede firme y con forma:

Elegir el lugar adecuado: buscar arena húmeda, cerca de la orilla. La arena seca no se compacta bien y se desarma con facilidad.

Preparar la arena: si está muy seca, agregar un poco de agua y mezclar hasta que tenga una textura compacta, similar a la de una masa.

Formar la base: hacer una bola grande de arena bien apretada. Esta será la parte inferior del muñeco.

Agregar el cuerpo: sobre la base, colocar una segunda bola un poco más chica. Compactar bien para que no se deslice.

Construir la cabeza: colocar una tercera bola más pequeña en la parte superior. Presioná suavemente para que quede firme.

Definir los detalles: con los dedos o un palito, marcar ojos, boca y nariz. Se pueden usar piedritas o caracoles para decorar.

Sumar accesorios: ramitas pueden servir como brazos, algas como pelo o una gorra improvisada con arena húmeda.

Reforzar la estructura: alisar suavemente las uniones y, si hace mucho calor, rociar un poco de agua para que se mantenga compacto. El secreto que nadie te contó sobre los muñecos de arena: ¿Por qué duran más que cualquier castillo? Los muñecos de arena suelen durar más que los castillos por una combinación de forma, estructura y física de la arena. Al tener una forma más compacta, se distribuye mejor el peso y la presión, lo que los hace más estables.

Además, tienen menos detalles frágiles. Los castillos tienen torres, murallas y bordes finos que se erosionan rápido con el viento, el sol o una pequeña vibración y, en cambio, el muñeco, tiene superficies lisas y simples. En muchos casos, esto genera mejor cohesión en la arena, ya que al apretarla, el agua crea “puentes” entre los granos que la mantienen unida. En los castillos, muchas partes no están tan compactas.

Por otro lado, los muñecos resisten mejor el viento y el sol, debido a que las formas redondeadas se secan de manera más pareja y el viento no las “corta” tan fácilmente como a las paredes rectas de un castillo. Por eso, cuentan con menor exposición al colapso, ya que, cuando una parte de un castillo cede, suele arrastrar a otras. En un muñeco, si se rompe un detalle, la estructura principal suele mantenerse en pie. Niños y adultos quedan sin palabras: el detalle oculto que hará que tu figura de arena sea la envidia de la costa Para que un muñeco de arena sea el que más llame la atención de toda la playa, es crucial decorarlo con una serie de accesorios originales, a tono con las vacaciones y divertidos. Algunas opciones pueden ser: Detalles armados con arena como botones o estampados.

Extremidades con palitos de rama, simulando brazos, piernas, o hasta nariz.

Tapas de botellas de plástico como ojos.

Caracoles o piedras de la playa como accesorios.

Anteojos de sol.

