Horror en Miramar: un hombre violó a una adolescente en la playa

El agresor de 30 años, le robó los télefenos a los adolescentes luego de perpetrar el hecho. Metros después los arrojaría en la arena.

Un horroroso hecho ocurrió durante la madrugada del jueves en Miramar . Una adolescente de 16 años denunció un ataque sexual con acceso carnal luego de haber salido del boliche en la ciudad costera . El hecho se dio en la playa en la intersección de la Costanera y calle 33.

Según la denuncia, la joven estaba junto a un amigo que había conocido estando de vacaciones, cuando ambos decidieron salir de un boliche en dirección a la playa. Allí, un hombre de 30 años los sorprendió y amenazó con un “cuchillo o navaja” de acuerdo a la denuncia.

Cuando logró reducir a los adolescentes, el agresor los obligó a tirarse en la arena y ató a ambos, para luego cometer el abuso sexual contra la joven.

Luego del ataque, el hombre le quitó sus celulares a ambos para que no alertaran a nadie del hecho y se fugó a pie. Los teléfonos fueron encontrados a pocos metros del lugar.

Una vez que el adolescente logró liberarse de sus ataduras, salió en busca de auxilio y alertó a la gente que circulaban por la zona. En minutos, una patrulla policial arribó al lugar y activó de inmediato el protocolo para delitos sexuales: se preservó la escena del crimen, se notificó a la Fiscalía Descentralizada de Miramar y se trasladó a la víctima al hospital municipal.

En el centro de salud, la joven recibió atención médica y fue puesta bajo el cuidado de un equipo especializado en víctimas de violencia sexual, que incluyó contención psicológica y la realización de todas las intervenciones clínicas para estos casos.

También se desplegó un operativo de rastrillaje en el área, se recolectaron testimonios y se revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del muelle y calles vecinas. Para los investigadores, el atacante habría actuado en solitario y con premeditación, aprovechando la escasa circulación y la ausencia de testigos en la playa a esa hora de la noche.

La Fiscalía Descentralizada de Miramar ordenó la identificación y captura del agresor y dispuso que el testimonio del adolescente testigo se realizara bajo la modalidad de Cámara Gesell, por ser menor de edad. Ambas víctimas ya declararon en el marco de estas medidas. La causa judicial lleva la carátula de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y por ser en banda.