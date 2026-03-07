Ikigai: el secreto japonés para encontrar tu propósito de vida y ser más feliz, según expertos

La fórmula para que las tareas cotidianas tengan un significado más profundo.

El concepto de ikigai funciona como una herramienta para repensar prioridades y reconectar con actividades que generan satisfacción.

Una palabra que proviene de Japón y un proceso de autoconocimiento personal: ¿de qué se trata el ikigai? . Presente en libros de bienestar, investigaciones sobre longevidad y estudios vinculados a la salud mental como el antagonista a las fórmulas rápidas para alcanzar la felicidad.

En términos simples: es una palabra que se usa para describir aquello que le da sentido a la vida de una persona, el motivo para levantarse a la mañana, la razón de vivir.

Desde la psicología y bienestar señalan que este enfoque ayuda a organizar la vida alrededor de objetivos claros. El ikigai propone lograr el bienestar a través de decisiones, hábitos y actividades que generan satisfacción y sentido personal.

La palabra ikigai se compone de dos términos japoneses: “iki”, que significa vida, y “gai”, que puede traducirse como valor o motivo. La idea central es que cada persona tiene un propósito único que surge de la intersección entre lo que ama hacer, lo que sabe hacer bien y aquello que aporta valor al mundo.

Los especialistas explican que encontrar ese punto de equilibrio requiere reflexión personal. Muchas veces el propósito no aparece de forma inmediata, sino que se descubre con la experiencia, la exploración de intereses y la identificación de actividades que generan satisfacción duradera.

Entre las acciones que recomiendan los expertos para acercarse al propio ikigai se encuentran:

Reflexionar sobre actividades que generan entusiasmo o motivación.

Identificar habilidades o talentos naturales que se desarrollaron con el tiempo.

Analizar qué tareas podrían aportar valor o ayuda a otras personas.

Evaluar qué actividades podrían convertirse en una fuente de sustento económico.

Los 4 elementos que lo componen

El modelo de ikigai suele representarse como un diagrama con cuatro áreas que se intersectan.

Los cuatro elementos principales del ikigai son:

Lo que amás: actividades que generan entusiasmo, curiosidad o satisfacción personal.

actividades que generan entusiasmo, curiosidad o satisfacción personal. En lo que sos bueno: habilidades, talentos o conocimientos que una persona desarrolló a lo largo del tiempo.

habilidades, talentos o conocimientos que una persona desarrolló a lo largo del tiempo. Lo que el mundo necesita: acciones o tareas que pueden tener impacto positivo en otras personas o en la comunidad.

acciones o tareas que pueden tener impacto positivo en otras personas o en la comunidad. Por lo que pueden pagarte: actividades que pueden convertirse en una fuente de ingresos o estabilidad económica.

El punto donde estas cuatro áreas se conectan es lo que muchos autores definen como el verdadero ikigai, ya que reúne pasión, talento, utilidad social y sostenibilidad económica.

Por qué los japoneses lo consideran clave para la longevidad

En Japón, el concepto de ikigai suele relacionarse con una forma particular de entender la vida cotidiana.

Diversos estudios sociológicos observaron que muchas personas mayores en Japón continúan realizando tareas que consideran valiosas, como enseñar, cultivar alimentos, practicar oficios o participar en actividades comunitarias. Esta continuidad de propósito contribuye a mantener activos tanto el cuerpo como la mente, algo que los especialistas vinculan con mejores indicadores de salud.

En regiones como Okinawa, donde se concentra la gente más lonjeva, se analizaron los siguientes puntos en común:

Alimentación equilibrada basada en productos naturales.

Actividad física moderada y constante durante toda la vida.

Fuertes vínculos sociales y comunitarios.

Presencia de un propósito o actividad significativa.

La combinación de estos elementos forma parte de un estilo de vida que prioriza el equilibrio y el sentido personal, una filosofía que muchos expertos consideran útil para reflexionar sobre el bienestar en otras sociedades.