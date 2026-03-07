Todos los peluqueros recomiendan lavarse el pelo con agua caliente y sellar con agua fría por este motivo + Seguir en









El objetivo es permitir que los productos actúen durante el lavado y sellar el cabello después para conservar sus efectos.

Utilizar agua templada permite limpiar el cabello sin lastimar la cutícula ni alterar el equilibrio natural del cuero cabelludo.

La temperatura del agua durante el lavado del pelo es un factor que suele pasar desapercibido en la rutina diaria. Muchas veces por tiempos, apuros o pocas ganas, se termina descuidando el cuidado personal. Y es que, en realidad, el modo en que se alterna el agua caliente con el enjuague frío influye en la limpieza, el brillo y la duración del peinado.

El procedimiento que recomiendan los profesionales combina un lavado con agua templada y un cierre final con agua fría. Quienes conocen sobre el cuidado del cabello sostienen que la temperatura del agua determina cómo actúan el champú, la mascarilla o el acondicionador sobre la fibra capilar.

Peluquería.jpg El calor dilata la cutícula del cabello, lo que permite que el champú, la mascarilla y el acondicionador penetren mejor en la fibra capilar. Beneficios de lavarse el pelo con agua caliente Durante el lavado, los peluqueros recomiendan utilizar agua templada o apenas caliente porque facilita la limpieza del cuero cabelludo y mejora la acción de los productos capilares. El calor dilata la cutícula del cabello, lo que permite que el champú, la mascarilla y el acondicionador penetren mejor en la fibra capilar.

La combinación de temperatura templada, masaje capilar y fricción permite eliminar grasa, residuos y suciedad acumulada en el cuero cabelludo. Sin embargo, los especialistas advierten que el agua excesivamente caliente puede provocar efectos negativos.

El calor intenso puede resecar el cabello e irritar el cuero cabelludo. mejores-aromas-para-una-peluqueria-1024x684.jpg La combinación de temperatura templada, masaje capilar y fricción permite eliminar grasa, residuos y suciedad acumulada en el cuero cabelludo. ¿Por qué es bueno para el pelo enjuagarlo con agua fría al final? Podés lavarlo de muchas maneras, sin embargo, si hay algo en que los peluqueros coinciden es que el último paso del lavado debe realizarse con agua fría. El motivo principal es que el frío contrae la cutícula del cabello, lo que ayuda a sellar la fibra capilar y mejorar el brillo.

Cuando el cabello está en contacto con agua caliente, las cutículas permanecen abiertas. En cambio, el agua fría produce el efecto contrario lo que hace que la superficie del cabello quede más lisa, refleje mejor la luz y mantenga los nutrientes de los productos capilares.

