Cuánto salen las sillas ergonómicas en 2026: las mejores opciones para la comodidad de tu oficina

Se convirtieron en un elemento fundamental de trabajo, conocé el rango de precios y sus características.

La mejor opción para tu equipo de trabajo en la oficina. Imagen: Freepik

Las sillas ergonómicas se convirtieron en un elemento fundamental en oficinas y espacios de trabajo en el hogar. Cada vez más personas pasan muchas horas frente a la computadora, por lo que contar con una buena silla puede marcar una gran diferencia en la postura y la comodidad durante la jornada laboral.

Además de brindar mayor confort, este tipo de mobiliario ayuda a prevenir dolores de espalda, cuello y hombros que suelen aparecer cuando se trabaja durante largos períodos sentado. Por ese motivo, elegir una silla adecuada es una inversión importante para la salud y el bienestar diario.

Silla ergonómica Hay de distintos estilos y son indispensables para largas horas de trabajo en la oficina. Imagen: Freepik Qué tener en cuenta para encontrar tu silla ergonómica perfecta Al momento de elegir una silla ergonómica es importante prestar atención a la posibilidad de ajustar distintos elementos. Los modelos más recomendados permiten regular la altura del asiento, la inclinación del respaldo y el soporte lumbar para adaptarse correctamente a la postura de cada persona.

También es clave considerar los materiales y la calidad de la estructura. Las sillas con respaldo de malla transpirable, espuma de buena densidad y bases resistentes suelen ofrecer mayor durabilidad y comodidad, especialmente si se utilizan durante varias horas al día.

Beneficios de las sillas ergonómicas El principal beneficio de las sillas ergonómicas es que ayudan a mantener una postura correcta mientras se trabaja. Su diseño está pensado para acompañar la curvatura natural de la espalda y reducir la presión sobre la zona lumbar.

Además, muchas de estas sillas incorporan apoyabrazos, cabezales y sistemas de reclinación que permiten cambiar de posición a lo largo del día. Esto favorece la circulación, reduce la fatiga muscular y mejora la comodidad general durante la jornada laboral. Silla ergonómica Las horas de trabajo en la oficina se hacen menos pesadas con una buena silla ergonómica. Imagen: Freepik Precios de las sillas ergonómicas en 2026 Para marzo de 2026, el rango de precios de las sillas ergonómicas en Argentina va aproximadamente desde los $80.000 hasta más de $1.000.000, dependiendo de los materiales, la cantidad de ajustes y el nivel de ergonomía que ofrecen. Las sillas de gama de entrada, que suelen costar entre $80.000 y $150.000, están pensadas para un uso moderado. En cambio, las de gama media, con precios que van de $150.000 a $450.000, incluyen soporte lumbar regulable, mejores mecanismos de reclinación y apoyabrazos ajustables. Por último, las sillas premium, que pueden superar los $450.000 y llegar a más de $1.000.000, incorporan ergonomía avanzada, apoyabrazos 3D o 4D, asientos deslizables y estructuras metálicas de alta durabilidad diseñadas para un uso intensivo durante muchos años.

