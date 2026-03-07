Las sillas ergonómicas se convirtieron en un elemento fundamental en oficinas y espacios de trabajo en el hogar. Cada vez más personas pasan muchas horas frente a la computadora, por lo que contar con una buena silla puede marcar una gran diferencia en la postura y la comodidad durante la jornada laboral.
Cuánto salen las sillas ergonómicas en 2026: las mejores opciones para la comodidad de tu oficina
Se convirtieron en un elemento fundamental de trabajo, conocé el rango de precios y sus características.
Además de brindar mayor confort, este tipo de mobiliario ayuda a prevenir dolores de espalda, cuello y hombros que suelen aparecer cuando se trabaja durante largos períodos sentado. Por ese motivo, elegir una silla adecuada es una inversión importante para la salud y el bienestar diario.
Qué tener en cuenta para encontrar tu silla ergonómica perfecta
Al momento de elegir una silla ergonómica es importante prestar atención a la posibilidad de ajustar distintos elementos. Los modelos más recomendados permiten regular la altura del asiento, la inclinación del respaldo y el soporte lumbar para adaptarse correctamente a la postura de cada persona.
También es clave considerar los materiales y la calidad de la estructura. Las sillas con respaldo de malla transpirable, espuma de buena densidad y bases resistentes suelen ofrecer mayor durabilidad y comodidad, especialmente si se utilizan durante varias horas al día.
Beneficios de las sillas ergonómicas
El principal beneficio de las sillas ergonómicas es que ayudan a mantener una postura correcta mientras se trabaja. Su diseño está pensado para acompañar la curvatura natural de la espalda y reducir la presión sobre la zona lumbar.
Además, muchas de estas sillas incorporan apoyabrazos, cabezales y sistemas de reclinación que permiten cambiar de posición a lo largo del día. Esto favorece la circulación, reduce la fatiga muscular y mejora la comodidad general durante la jornada laboral.
Precios de las sillas ergonómicas en 2026
Para marzo de 2026, el rango de precios de las sillas ergonómicas en Argentina va aproximadamente desde los $80.000 hasta más de $1.000.000, dependiendo de los materiales, la cantidad de ajustes y el nivel de ergonomía que ofrecen.
Las sillas de gama de entrada, que suelen costar entre $80.000 y $150.000, están pensadas para un uso moderado. En cambio, las de gama media, con precios que van de $150.000 a $450.000, incluyen soporte lumbar regulable, mejores mecanismos de reclinación y apoyabrazos ajustables. Por último, las sillas premium, que pueden superar los $450.000 y llegar a más de $1.000.000, incorporan ergonomía avanzada, apoyabrazos 3D o 4D, asientos deslizables y estructuras metálicas de alta durabilidad diseñadas para un uso intensivo durante muchos años.
