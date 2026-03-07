Por qué la batería de mi celular se descarga rápido y para qué sirve la regla del 20% - 80% + Seguir en









Qué cuidados debés tener en cuenta para preservar el buen funcionamiento de tu teléfono móvil, sin arreglos caros.

Lo qué tenes que saber para cuidar al máximo la vida útil de la batería de tu celular. Imagen: Freepik

La batería de los celulares es uno de los componentes que más preocupa a los usuarios. Muchas personas notan que su teléfono se descarga rápido incluso cuando no lo usan demasiado o cuando el dispositivo permanece varias horas en reposo. Por eso, hay algunas conductas que deben tenerse en cuenta.

Aunque suele pensarse que esto se debe a una falla del teléfono, en muchos casos está relacionado con configuraciones del propio dispositivo o con hábitos de uso que terminan deteriorando la batería. Por eso, los especialistas recomiendan adoptar ciertos cuidados (algunos contrarios a lo que muchos creen) para preservar su vida útil.

Batería Usos y cuidados para un mejor rendimiento de la batería. Imagen: Freepik Por qué mi celular se descarga muy rápido Una de las razones más comunes por las que la batería del celular se agota rápido tiene que ver con la configuración del dispositivo. Factores como el brillo de pantalla demasiado alto, el GPS activado de forma permanente o la llegada constante de notificaciones pueden aumentar el consumo de energía sin que el usuario lo note.

También influyen las aplicaciones que funcionan en segundo plano, el uso permanente de WiFi o Bluetooth y las actualizaciones constantes de algunas apps. Además, con el paso del tiempo las baterías pierden capacidad de carga y el hardware o el sistema operativo pueden provocar un mayor gasto energético.

Cómo evitar que se descargue rápido la batería del celular Para mejorar la duración de la batería, los expertos aconsejan realizar algunos ajustes simples en el teléfono. Reducir el brillo de la pantalla, desactivar funciones que no se estén utilizando y controlar las notificaciones puede ayudar a disminuir el consumo de energía.

Cargar la Batería Para cuidar la batería hay que tener en cuenta aspectos que van en contra de lo que uno cree. Imagen: Freepik También se recomienda revisar qué aplicaciones consumen más batería, cerrar las que no se usan y mantener el sistema operativo actualizado. Además, utilizar cargadores certificados y evitar temperaturas extremas contribuye a prolongar la vida útil de la batería. Cuál es la regla del 20% - 80% Uno de los consejos más difundidos para cuidar la batería es aplicar la llamada regla del 20% - 80%. Esta práctica consiste en conectar el celular al cargador cuando la batería llega aproximadamente al 20% y desconectarlo antes de que alcance el 80%. El objetivo es evitar que la batería funcione en los extremos de carga, que son los que generan mayor estrés químico en las baterías de ion-litio. Mantener el nivel dentro de ese rango ayuda a reducir el desgaste y a conservar la capacidad de la batería durante más tiempo.

Temas Celulares