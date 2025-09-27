Mantenerse activo es una de las claves fundamentales para envejecer con salud. Las rutinas de ejercicios no solo fortalecen los músculos y huesos, también ayudan a prevenir enfermedades, mejorar el ánimo y favorecer la autonomía en la vida diaria. En edades avanzadas, puede marcar una gran la diferencia en la autonomía.
Intentalo: el ejercicio casero que te dirá cómo envejece tu cuerpo
Un simple método para conocer en qué estado nos encontramos y cómo mejorar la movilidad y el equilibrio en la rutina de ejercicios.
-
Un abdomen plano después de los 50 años es posible: los ejercicios recomendados por los expertos
-
Cómo comenzar una rutina de ejercicios: las claves para los adultos mayores
Por eso, cada vez más especialistas recomiendan incorporar rutinas de movilidad y fuerza adaptadas, pero también proponen evaluaciones simples que permiten medir cómo se encuentra nuestro cuerpo. Uno de estos ejercicios, utilizado como prueba médica y de fácil aplicación en casa, ayuda a detectar el nivel de movilidad y el riesgo de caídas: el test Timed Up and Go (TUG).
Qué es el test TUG y cómo se realiza
El test Timed Up and Go (TUG) es una prueba física sencilla y muy utilizada en geriatría para evaluar la movilidad funcional de una persona mayor. Su objetivo principal es medir el equilibrio, la coordinación y la capacidad para realizar una tarea cotidiana básica: levantarse de una silla, caminar y volver a sentarse. Es un indicador eficaz del riesgo de caídas y del estado general del sistema locomotor en la vejez.
La realización es muy simple: la persona debe sentarse en una silla estable, sin apoyabrazos, levantarse sin ayuda, caminar tres metros a un ritmo habitual, girar, regresar a la silla y volver a sentarse. Todo el recorrido se cronometra, y según el tiempo empleado, se obtiene un resultado que sirve para estimar si la movilidad es adecuada o si existe mayor riesgo de caídas. Generalmente, un tiempo inferior a 10 segundos se asocia con buena movilidad, mientras que resultados superiores a 12 segundos pueden ser una señal de alerta.
Los ejercicios para mantenerse fitness después de los 65 años
Una vez pasados los 65 años, la movilidad puede comenzar a dificultarse y la falta de ejercicio puede ser determinante para la independencia y autonomía. Por eso, es importante conocer que tipo de entrenamientos pueden mejorar considerablemente el bienestar y las posibilidades.
Entre los más efectivos y accesibles podemos destacar:
- Sentarse y levantarse de la silla: este ejercicio fortalece las piernas y mejora la estabilidad.
- Elevación de talones: Tonifica los gemelos y mejora la estabilidad.
- Flexiones contra la pared: es accesible, de bajo impacto y fortalece brazos, hombros y pecho.
- Marcha en el lugar: aumenta la resistencia cardiovascular y la circulación.
- Ejercicios con banda elástica: Permiten trabajar la fuerza de brazos y piernas de forma controlada.
- Elevación de piernas sentado: mejora la movilidad y previene la pérdida de masa muscular.
Una rutina regular con estos ejercicios puede mejorar considerablemente la energía, la fuerza y la calidad de vida en general. Además, reduce el estrés, mejora el equilibrio y fortalece la salud cardiovascular.
- Temas
- Ejercicios
- Fitness
Dejá tu comentario