La ciencia reveló un excelente remedio casero para eliminar las chinches de tu casa

Los investigadores recomiendan un método sencillo que ayuda a reducir al máximo la presencia de insectos en los ambientes.

Las chinches son unos bichos muy molestos que se pueden eliminar de forma casera.

Las chinches son una de las plagas más molestas que pueden aparecer en el hogar . Si bien no transmiten enfermedades, sus picaduras generan una incómoda irritación y complican el descanso durante la noche.

Los especialistas coinciden en que no siempre es necesario recurrir a productos químicos agresivos o desechar colchones y ropa. De hecho, existe un recurso casero eficaz y económico que, si lo aplicas bien, puede ser muy bueno para controlar estos insectos resistentes .

Las chinches de cama son muy chiquitas, planas y de un tono marrón rojizo. Suelen medir entre 1 y 7 milímetros y se alimentan de sangre durante la noche . Pueden sobrevivir meses sin alimentarse y tienden a esconderse en colchones, grietas o zócalos.

Sus picaduras aparecen como ronchas rojas , a veces alineadas o en grupos. En algunos casos provocan reacciones alérgicas con hinchazón e incluso puede irse a cuadros más serios, aunque en realidad son muy poco frecuentes.

Además de las marcas en la piel, es posible detectar su presencia a través de otros rastros:

Exoesqueletos descartados.

Manchas de sangre seca en las sábanas.

Puntitos negros en colchones y muebles, correspondientes a sus excrementos.

Como eliminar las chinches en casa

El calor es considerado el remedio casero más efectivo en este caso particular. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, las altas temperaturas pueden destruir a las chinches y sus huevos en todas sus etapas.

Algunas recomendaciones prácticas son:

Lavar sábanas y ropa con agua muy caliente y secarlas al máximo de la máquina durante al menos 30 minutos.

Usar vapor caliente en colchones, sillones y zócalos para alcanzar zonas donde se esconden.

Colocar textiles en secadoras a 52 °C durante 20 minutos, lo que garantiza su desinfección.

Pero también hay otros métodos complementarios que incluyen: