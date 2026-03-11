La playa más barata de Buenos Aires para una escapada lowcost en marzo 2026

La provincia de Buenos Aires tiene una gran cantidad de destinos fuera de los habituales para hacer turismo.

Una de las playas más lindas y accesibles de la provincia de Buenos Aires.

La provincia de Buenos Aires tiene una enorme variedad de destinos turísticos que muchas veces pasan desapercibidos frente a los clásicos balnearios de la Costa Atlántica. Sin embargo, existen lugares que sorprenden por su tranquilidad, su entorno natural y, sobre todo, por ofrecer precios mucho más accesibles para quienes buscan descansar sin gastar de más.

En los últimos años, cada vez más viajeros comenzaron a buscar alternativas más económicas para una escapada cerca del mar. Por eso, algunos destinos menos masivos se volvieron una gran opción para disfrutar de la playa, la gastronomía local y el aire libre sin los costos elevados de los centros turísticos más populares.

Uno de esos lugares es Miramar , una ciudad costera que se convirtió en uno de los destinos más económicos del verano 2026 y que sigue siendo una gran opción para una escapada en marzo, combinando playas amplias, tranquilidad y precios accesibles.

Miramar está ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, sobre la Costa Atlántica, dentro del partido de General Alvarado . La ciudad se encuentra a unos 450 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , lo que la convierte en un destino ideal para una escapada de fin de semana largo o unos días de descanso frente al mar.

Una de las localidades más atractivas de la Costa Atlántica argentina.

Además, está relativamente cerca de otros puntos turísticos importantes de la región. Por ejemplo, se ubica a unos 50 kilómetros de Mar del Plata , uno de los centros turísticos más importantes del país. También está conectada con distintas localidades del interior bonaerense a través de rutas provinciales y nacionales que facilitan el acceso en auto.

Miramar La ciudad ofrece una gran variedad de actividades para hacer turismo. Imagen: Turismo Miramar

Qué se puede hacer en Miramar

Uno de los principales atractivos de Miramar son sus extensas playas de arena, que suelen ser más tranquilas que las de otros destinos de la costa. Esto permite disfrutar del mar, caminar por la orilla o pasar el día en familia sin el nivel de concurrencia que se ve en otras ciudades balnearias.

La ciudad también ofrece una amplia variedad de actividades al aire libre. Los visitantes pueden recorrer la costanera, andar en bicicleta por distintos circuitos o visitar el Vivero Dunícola Florentino Ameghino, un enorme espacio natural ideal para caminatas, picnics y contacto con la naturaleza.

Miramar Miramar es un destino ideal para una escapada económica de fin de semana. Imagen: Turismo Miramar/Facebook

Otro punto fuerte del destino es su gastronomía, con restaurantes y paradores donde se pueden probar platos típicos del mar a precios más accesibles que en otros balnearios más populares. Esto incluye desde pescados y mariscos hasta propuestas más informales como cafeterías y bares frente al mar.

A diferencia de otras ciudades de la costa, Miramar se destaca por mantener precios más bajos en alojamiento, comida y actividades, lo que la convierte en una de las alternativas más atractivas para quienes buscan unas vacaciones o escapadas económicas.

Cómo ir hasta Miramar

Para quienes viajan desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto, una de las rutas más utilizadas es la Autovía 2 en dirección a Mar del Plata. Este tramo es uno de los principales corredores turísticos hacia la Costa Atlántica y cuenta con buenas condiciones de circulación.

Una vez cerca de Mar del Plata, el recorrido continúa por la Ruta Provincial 11, que bordea gran parte de la costa bonaerense y conecta directamente con Miramar. El viaje completo suele durar entre 5 y 6 horas, dependiendo del tránsito y las paradas que se realicen en el camino.

Otra opción es utilizar la Ruta Provincial 88, que también conecta Mar del Plata con Miramar y permite llegar de manera rápida a esta ciudad costera que cada año suma más visitantes en busca de descanso, naturaleza y precios accesibles.