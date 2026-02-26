La estancia de Buenos Aires que parece un castillo de princesas y es perfecto para una escapada con niños

Los visitantes pueden realizar un día de campo que incluye almuerzo campestre, charla histórica y merienda, todo con reserva previa y cupos limitados.

A solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires , la Estancia La Raquel es un destino familiar que combina naturaleza y experiencias al aire libre. Con un imponente castillo de estilo francés y jardines con más de 350 especies de plantas, ofrece una escapada ideal para disfrutar de un día de campo con niños.

Cada visita se organiza con reserva previa , garantizando una experiencia personalizada en un entorno seguro y cuidado. El lugar también sorprende por su historia, ligada a aristocrática Felicitas Guerrero . ¡Descubríla!

La Estancia La Raquel está situada en el partido de Castelli , provincia de Buenos Aires, a 178 kilómetros de la capital, sobre el kilómetro 168 de la Ruta Nacional 2, junto al Río Salado, camino a Mar del Plata.

El predio abarca unas 60 hectáreas de jardines y bosques con más de 350 especies de árboles y plantas importadas, diseñadas por el paisajista Frederick Forkel .

La construcción central, que tiene un castillo con torre salmón y cúpula gris, data de fines del siglo XIX y ofrece vistas directas al río.

Qué se puede hacer en La Raquel

En La Raquel, los visitantes disfrutan de un recorrido completo por la historia y la naturaleza, aunque la estancia no ofrece hospedaje ni traslados; todas las visitas son con reserva previa y cupos limitados.

De acuerdo con la información oficial, el programa típico comienza a las 11:30 con la apertura de la tranquera, seguido por un almuerzo a las 12:30, que incluye parrillada y ensaladas frescas.

A las 15:30 se realiza la charla histórica y el tour botánico, donde se recorren jardines con más de 350 especies y la huerta orgánica, y a las 17:30 finaliza con una merienda campestre. Se pueden solicitar opciones vegetarianas y aptas para celíacos.

La historia de la estancia está vinculada a Felicitas Guerrero, joven que quedó viuda a los 24 años y cuya vida estuvo marcada por tragedias, incluyendo la muerte de su esposo, sus hijos y su asesinato en 1872, en un hecho que hoy se recuerda como uno de los primeros femicidios de nuestro país.

La propiedad lleva el nombre de Raquel Cárdenas, esposa de Manuel Guerrero, su hermano, y refleja la herencia de la familia en la región, incluyendo su rol en la producción lechera y la creación de infraestructuras como la Estación Guerrero.

Cómo ir hasta La Raquel

Llegar a La Raquel es sencillo y accesible para quienes parten desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El trayecto principal es tomar la Ruta Nacional 2 en dirección a Mar del Plata y desviarse en el kilómetro 168, cerca de la Estación Guerrero, dentro del partido de Castelli.

El viaje en auto dura aproximadamente dos horas, y la ruta se encuentra en buen estado, con señalización clara hacia la estancia.

También es posible llegar en transporte público combinando colectivos hacia la ciudad bonaerense y luego un traslado local, como remises, hasta la entrada del establecimiento.