Día Mundial del Vegetarianismo: los mejores lugares para comer en Buenos Aires

Cada 1 de octubre se celebra el Día Mundial del Vegetarianismo , una fecha que busca promover una alimentación basada en vegetales, fomentar hábitos más saludables y generar conciencia sobre el cuidado de los animales. En Buenos Aires, esta elección también se refleja en una amplia oferta gastronómica, con restaurantes y espacios que ofrecen alternativas sin carne.

SAMPA , la parrilla vegetariana de Villa Crespo creada por Fernando Larrosa y Leonel Chajud, cumple 7 años y lo festeja con una semana especial que recupera parte de su recorrido gastronómico. Del martes 29 de septiembre al sábado 3 de octubre, con el aniversario previsto para el jueves 1, el restaurante volverá sobre platos de 2019, retomará recetas que fueron cambiando con el tiempo y reunirá algunos de los clásicos que se mantuvieron en carta por elección de los comensales, todo acompañado por música en vinilos durante las noches de celebración.

La propuesta habitual de SAMPA se apoya en una cocina vegetariana de estación donde vegetales, hongos, algas y quesos se trabajan con brasas y técnicas de fermentación. Entre los platos que representan hoy esa identidad aparecen el ceviche de gírgolas con leche de tigre de algas, las zanahorias arrolladas con pasta de nueces pecanas y puré de coliflor, la tempura de brócoli y puerro con mayonesa de alcaparras, el curry de cabutia con mandioca, las gírgolas a la parrilla con puré de alubias, los portobellos rellenos de queso y el bife de melena de león.

En Saigón Noodle Bar , la propuesta vegetariana y vegana atraviesa toda la carta y presenta distintas formas de disfrutar la cocina callejera vietnamita. Entre las opciones aparecen los Spring Rolls de Tofu, arrollados frescos de papel de arroz que envuelven tofu marinado y vegetales crocantes, acompañados con una salsa de maní; el Bo Luc Lac con hongos de estación, una versión vegana del clásico de la casa, con hongos salteados y arroz, y el Curry Amarillo de Tofu y Hongos, de perfil especiado y picante, servido con arroz, para absorber la salsa.

Para quienes prefieren noodles, el Bun Xao Chay lleva fideos de arroz salteados con tofu y vegetales, terminados con hierbas frescas y maní, que aportan un toque crocante. También está el Saigón Bowl con tofu, servido sobre arroz salteado con hongos y vegetales, acompañado por ananá, tomate, maní y cilantro, en una propuesta que suma sabores frescos, salados y dulces en un mismo plato.

Direcciones: Arévalo 1392, Palermo; Bulnes 2579, Palermo; Montañeses 2599, Belgrano; Caseros 467, San Telmo.

CLÁSICOS EN VERSIÓN VEGGIE EN BARRA CHALACA

En Barra Chalaca, la cocina peruana de raíz popular también ofrece distintas alternativas para quienes eligen comer sin carne ni pescado. La carta propone reinterpretaciones de clásicos como el Tiradito Veggie, con láminas de remolacha y leche de tigre de almendras, y el Cebiche Veggie, preparado con tomate y champiñones y leche de tigre de parmesano.

Direcciones: Arévalo 1392, Palermo; Bulnes 2579, Palermo; Montañeses 2599, Belgrano; Caseros 467, San Telmo.

Para quienes prefieren una opción caliente, el Chaufa Veggie lleva arroz salteado al wok con vegetales y puede pedirse en versión vegetariana o vegana. Creada por Gastón Acurio e inspirada en las barras cebicheras del Puerto del Callao, la propuesta lleva así su identidad peruana a un recorrido sin carne ni pescado.

Direcciones: Arévalo 1392, Palermo; Bulnes 2579, Palermo; Montañeses 2599, Belgrano; Caseros 467, San Telmo.

AL FUEGO EN KANKA COCINA

Las brasas de KANKA Cocina no están reservadas únicamente para la carne. El restaurante de Palermo, conocido por sus cortes madurados y su cocina de bodegón, incorpora opciones vegetarianas que mantienen al fuego como hilo conductor. Entre ellas se encuentran las zanahorias asadas con hummus de remolacha, salsa de yogur y castañas de cajú, y una selección de cabutia, cebolla morada, puerro, coliflor y repollo blanco cocidos a las brasas.

Dirección: Av. Dorrego 1681, Palermo.

La carta también incluye hongos a la provenzal —portobellos, gírgolas y champiñones—, puré de papas con hongos, mbejú con palta y huevo a la plancha, y provoleta acompañada por pesto de tomate, rúcula y vinagreta de miel. Estos platos pueden pedirse para compartir o combinarse en una comida completa en el salón, la vereda o la terraza del restaurante.

Dirección: Av. Dorrego 1681, Palermo.

AMPLIA VARIEDAD EN DIEZ TREINTA

En Colegiales, Diez Treinta propone una carta de temporada en la que las opciones vegetarianas forman parte del recorrido general de la cocina, junto con vinos de pequeños productores y música en vinilo. Entre los platos veggie aparecen las cebollas asadas y quesos, con crema de queso azul, brie fundido, miel orgánica, peras y focaccia casera; las berenjenas “unagi”, glaseadas con salsa unagi, alioli de cenizas, hierbas, pickles y sésamo negro, y los hongos en texturas, con mousse de champiñones, portobellos confit, gírgolas, semillas de girasol y aceite verde.

Dirección: Crámer 1030, Colegiales.

También hay papas crocantes y crema ácida, chauchas tzatziki, hinojos con azafrán, arroz de setas y los KFM · Korean Fried Mushrooms, hongos fritos al estilo coreano con arroz blanco, kimchi, salsa agridulce, sésamo y verdeo. La variedad permite recorrer distintas preparaciones vegetales dentro de una propuesta pensada para quienes buscan comer vegetariano en Buenos Aires sin salir de la identidad gastronómica y musical del lugar.