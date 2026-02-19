Sorpresa total: Eduardo Domínguez dirigirá este viernes en Estudiantes y se irá a Atlético Mineiro + Seguir en









El entrenador campeón dejará Estudiantes tras el partido ante Sarmiento y continuará su carrera en Atlético Mineiro. La decisión se da en medio de un mercado de pases marcado por salidas clave y tensiones dirigenciales.

Eduardo Domínguez cerrará su ciclo en La Plata luego de conquistar cinco títulos y asumirá un nuevo desafío en el fútbol brasileño, mientras el club ya analiza posibles reemplazantes.

Eduardo Domínguez pateó el tablero este jueves, y se irá de Estudiantes luego de dirigir el partido contra Sarmiento. El exitoso director técnico del Pincha dejará el club luego de ganar 5 títulos, con un perfil bajo pero con una determinación enorme para ganar partidos importantes.

La noticia que ya es un hecho, sacudió nuevamente al club Pincha Rata, en un libro de pases complejo. El técnico había estado muy cerca de dejar Estudiantes tras salir campeón en 2025, pero luego de negociar arduamente con Sebastián Verón (con el que no tiene buena relación) se quedó. Tan solo dos meses después, decidió pegar el portazo luego de la quinta fecha contra Sarmiento, en 1 y 57, seguramente relacionado con la salida de muchos futbolistas.

Si el 2025 de Estudiantes quedó marcado por las incorporaciones del polémico inversor inglés Foster Gilet, el 2026 será el año en el que se desarme la gran mayoría de ese equipo. En el primer mercado de pases del año, se fueron del Pincha: Santiago Ascacibar (a Boca), Cristian Medina (a Botafogo) Román Gómez (a Bahia) y ahora, el técnico Domínguez (a Mineiro), todos ellos titulares en el equipo. Además, Edwin Cetre, estuvo a nada de ser comprado por Boca y Atlético Paranaense, pero un problema físico que arrastra el jugador desde hace años, hace que los pases a ambos clubes se caigan constantemente.

El principal candidato para remplazar a Eduardo Domínguez De esta manera, el León deberá afrontar un año al menos, distinto al anterior. Además, luego de la consagración contra Racing en el Torneo Clausura 2025, accedió a jugar la Copa Libertadores nuevamente, luego de ser eliminado por Flamengo en cuartos de final, a postre campeón. Para esa serie de partidos, recién deberá esperar hasta Abril, cuando ya tenga un nuevo técnico decidido, que por estás horas podría ser Martín Demichelis, que dejó su cargo en Rayados de Monterrey en mayo del año pasado.