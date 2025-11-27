El rincón desconocido de Tucumán que impacta con sus sierras y sus cascadas de agua cristalina + Seguir en









Si bien no es de las primeras opciones del turismo, este sitio ubicado en Tucumán enamora a sus visitantes.

Este rincón del norte argentino deja maravillado a quienes lo visiten. Argentina.gob.ar

Muchos destinos de Argentina son elegidos por el turismo año tras año, y siempre los más populares son los que se quedan con la mayor cantidad de visitantes. Pero hay rincones desconocidos que vale la pena explorar y guardan un encanto que deja enamorados a quienes se animan.

Tucumán destaca por muchas cosas, pero dentro de la provincia hay un sitio particular, el cual maravilla a cualquiera que lo pise. Lejos de ser la primera alternativa, presenta paisajes que no tienen nada que envidiarle al resto.

villa-batiruana- Turismo Tucumán Este lugar ubicado en Tucumán se destaca por su tranquilidad y está rodeado de naturaleza. Turismo Tucumán Dónde se ubica Villa Batiruana Villa Batiruana está en Tucumán, dentro del departamento de La Cocha, y forma parte de la comuna rural de Yánima. Se encuentra en una zona de transición entre yungas y montaña, lo que explica la presencia de selva húmeda y arroyos que atraviesan la zona.

Qué se puede hacer en Villa Batiruana Uno de los principales atractivos es el Bosque Energético, un sendero sencillo que permite caminar entre vegetación tupida y árboles altos. La zona es húmeda y conserva un ambiente característico de la yunga, ideal para quienes buscan tranquilidad y un entorno natural bien conservado.

Otra propuesta que destaca es el río Marapa. Sus aguas forman cascadas y piletas naturales donde muchos visitantes aprovechan para refrescarse durante los días cálidos. Además, el circuito incluye tramos de sombra, áreas para descansar y sectores donde se pueden observar especies propias del ecosistema serrano.

También hay espacios abiertos donde se puede descansar cerca del agua, realizar caminatas más largas o explorar pequeños tramos de montaña. La mezcla de selva y sierras hace que cada recorrido ofrezca paisajes cambiantes y puntos panorámicos atractivos. Cómo ir hasta Villa Batiruana Para llegar desde San Miguel de Tucumán se debe tomar la Ruta Nacional 38 hacia el sur hasta Juan Bautista Alberdi. Desde allí se continúa por la Ruta Escaba, que conduce hacia la zona montañosa donde se encuentra el paraje. El último tramo es de camino de montaña y presenta curvas y sectores de ripio, por lo que lo recomendable es circular con precaución. Aun así, el acceso es directo y no requiere desvíos complicados, lo que permite planificar la visita sin mayores dificultades.

