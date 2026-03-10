La joya oculta de la Patagonia que tenés que visitar antes que termine el verano

El turismo nacional atraviesa la recta final de la temporada de calor, y este rincón ofrece una enorme alternativa antes de que baje la temperatura.

El calor fuerte va llegando a su fin, las temperaturas empiezan a bajar y distintos lugares abocados al turismo se van despidiendo de la última tanda de visitantes de esta temporada. Por eso, es muy importante aprovechar las últimas semanas del verano , ya que habrá varios meses de frío por delante.

La Patagonia suele distinguirse independientemente de la estación del año, pero conocer este rinconcito de Río Negro debería ser una obligación si se cuenta con el tiempo necesario. Este sitio se destaca por sus aguas cristalinas y el color de sus playas.

Piedras Coloradas se encuentra a tan solo cinco kilómetros al sur de Las Grutas . El balneario toma su nombre de las enormes rocas ígneas de color rojizo que cubren la costa, las cuales pertenecen a la era precámbrica y tienen más de 500 millones de años de antigüedad.

Además de la playa, este lugar ofrece una gran variedad de actividades para el turismo.

A diferencia de las clásicas bajadas de la ciudad vecina, esta zona mantiene un perfil solitario por su falta de desarrollo comercial. La costa tiene una pendiente muy suave que garantiza un oleaje calmo, ideal para meterse al agua sin las complicaciones de las mareas fuertes.

Una de las actividades más buscadas en esta zona es la práctica de sandboard. Los inmensos médanos que rodean la costa se utilizan como pistas de arena donde los visitantes alquilan tablas para deslizarse desde lo más alto hasta llegar a escasos metros del mar.

El relieve de la playa también permite realizar largas caminatas para explorar las formaciones rocosas. Gracias a la poca profundidad del agua y la tranquilidad del entorno, muchos eligen las primeras horas de la mañana para dedicarse a la pesca costera sin el movimiento masivo de turismo que se ve en el centro.

Un detalle que distingue a este balneario es la presencia de una pequeña biblioteca construida en adobe a un costado de la arena. Este espacio funciona como un refugio cultural que permite retirar libros de forma gratuita, sumando una opción de lectura frente al océano para quienes van a pasar el día.

Embed - 4KPlaya Piedras Coloradas - La Joya Oculta de LAS GRUTAS | Verano 2025

Cómo ir hasta Piedras Coloradas

Para llegar a este destino desde Buenos Aires y el centro del país, la vía principal es la Ruta Nacional 3 hasta la rotonda de San Antonio Oeste. Desde ese punto, se debe empalmar con la Ruta Provincial 2, que desemboca de forma directa en la ciudad de Las Grutas.

Una vez en el balneario, el trayecto final hacia la playa rojiza es de apenas cinco kilómetros en dirección al sur. Quienes cuentan con vehículo propio deben tomar el camino de ripio que bordea la costa desde el centro, el cual termina en un sector habilitado para estacionar a pocos metros de la arena.