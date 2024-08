La mansión de lujo que está preparada para sobrevivir a cualquier tipo de catástrofe

Esta impresionante mansión no solo está diseñada para el comfort, sino también para la supervivencia.

Esto podría ser el puntapié para la planificación de estas mansiones del futuro, las cuales no solo ofrecen la tranquilidad y el comfort, sino que también están preparadas para sobrevivir a futuros eventos mundiales.

Con el objetivo de camuflarse en su entorno, el proyecto bautizado como The Villa for Life and Survival tiene una forma de reloj y cuenta con una infinity pool que, según el estudio, «simboliza la idea de que el tiempo pueda detenerse cuando sea necesario».