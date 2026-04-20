Uno de los astronautas de Artemis 2 compartió un video inédito de la Luna grabado con su celular

La publicación muestra el fenómeno "Earth set", donde la Tierra parece desaparecer del encuadre por el movimiento orbital de la nave durante el vuelo.

Reid Wiseman , uno de los astronautas de la misión Artemis II , publicó un video grabado con su celular desde la cápsula Orion en el que se observa el fenómeno conocido como “Earth set” , donde la Tierra parece desaparecer del encuadre por el movimiento orbital de la nave.

El viaje de la NASA que marcó el regreso de los seres humanos a la órbita de la Luna después de más de 50 años.

El video que compartió Reid Wiseman en Instagram es un fenómeno visual llamado “Earth set” , una especie de “atardecer terrestre” en el que la Tierra parece descender hasta desaparecer del campo de visión .

A diferencia de lo que ocurre en la superficie del planeta, donde el Sol es el que se oculta, en este caso es la propia Tierra la que se mueve en relación con la nave . Esto sucede por la velocidad orbital y la posición de la cápsula, que modifica la percepción del entorno.

"Puedes oír el obturador en la Nikon mientras @astro_christina (Christina Koch) está martillando con soportes de 3 disparos y capturando esas excepcionales fotos de Earthset a través de la lente de 400 mm. @astrovicglover (Victor Glover) estaba en la ventana 3 viendo con @astrojeremy (Jeremy Hansen) a su lado. Apenas podía ver la luna a través de la ventana de la escotilla de acoplamiento , pero el iPhone era del tamaño perfecto para captar la vista", detalló el astronauta.

Embed - Reid Wiseman on Instagram: "Only one chance in this lifetime… Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @astro_christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those exceptional Earthset photos through the 400mm lens. @astrovicglover was in window 3 watching with @astrojeremy next to him. I could barely see the Moon through the docking hatch window but the iPhone was the perfect size to catch the view…this is uncropped, uncut with 8x zoom which is quite comparable to the view of the human eye. Enjoy." View this post on Instagram

El objetivo de la NASA con la misión Artemis 2

El objetivo de Artemis II no era aterrizar en la Luna, sino poner a prueba que todos los sistemas funcionan de forma segura en condiciones reales. Fue el primer viaje con astronautas a bordo del cohete Space Launch System (SLS) y de la nave Orion.

Durante diez días, la tripulación, conformada por Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch y Jeremy Hansen como especialistas de misión, tuvo distintos desafíos.

Por ejemplo, cuando sobrevolaron la cara oculta de Luna (una distancia superior a los 400.000 kilómetros de la Tierra) hubo momentos sin comunicación directa con el control terrestre, lo que evaluó su capacidad de operar con mayor autonomía.

Además se verificaron sistemas fundamentales: soporte vital (que regula el oxígeno, la temperatura y el agua), el rendimiento de los dispositivos de navegación y la protección contra la radiación solar y cósmica.

artemis

También se analizó el desempeño del escudo térmico de Orion, que soportó temperaturas cercanas a los 2.800 °C durante el reingreso a la atmósfera terrestre.

Otro de los ideales era ensayar la trayectoria de “retorno libre”, un recorrido que aprovecha la gravedad de la Luna para impulsar la nave a la Tierra sin necesidad de grandes maniobras de propulsión. Esto permitía un regreso automático ante fallos técnicos.

Artemis II 5

De acuerdo con la NASA, la cápsula completó un viaje de 1.118.624 kilómetros. "Sigo sin palabras. El Jared de mi infancia no puede creer lo que acaba de presenciar. Esperé casi toda mi vida para ver esto", explicó Jared Isaacman, administrador de la agencia en la transmisión oficial.

Y continuó: "Estoy muy contento de la misión Artemis II, aprendimos mucho para la próxima misión Artemis III el próximo año. Hay mucho para celebrar y para trabajar para el próximo lanzamiento. Esto no es algo de una vez. Esto se va a repetir cada vez más seguido".

Artemis II alunizaje 5 NASA

Cómo será la misión Artemis 3

La misión Artemis III será la primera del "Artemis program" en concretar un alunizaje tripulado a la Luna. "Regresamos a la Luna para quedarnos. Queremos establecer una presencia permanente y dominar las capacidades en la superficie lunar para, en el futuro, realizar misiones a Marte", detalló Jared Isaacman.

A diferencia de Artemis II, que se limitó a un sobrevuelo, esta diseñada para descender en el polo sur del satélite, una región estratégica por la posible presencia de hielo de agua en cráteres permanentemente sombreados.

Sin embargo, la información recopilada en el primer viaje es clave para el próximo: "Queremos examinar el sistema de protección térmica y descargar toda la información que no pudieron transmitir para usarla en Artemis III".

artemis astronautas NASA

El esquema operativo para 2028 será más complejo. La tripulación viajará a bordo de la nave Orion hasta la órbita lunar, donde se acoplará con un módulo de aterrizaje desarrollado con participación privada. Desde allí, solo dos astronautas descenderán a la superficie.

Durante la estadía en el satélite, que se prevé ser más extensa que en la misión Apolo, se realizarán caminatas espaciales, instalarán equipamiento científico y tomarán muestras geológicas.

También pondrán a prueba nuevas tecnologías, como sistemas de soporte vital avanzados, trajes espaciales de última generación y herramientas para el aprovechamiento de recursos locales.

"Ya estamos avanzando; los segmentos SRB ya llegaron al KSC (Centro Espacial Kennedy), el núcleo de Artemis III se traslada el 20 de abril y el lanzador móvil uno está de regreso en el edificio de ensamblaje", explicó el administrador de la agencia sobre los avances.