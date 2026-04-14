El impactante video de amerizaje de los astronautas de Artemis II: cómo fue el reencuentro + Seguir en









El equipo de rescate de la Marina accede a la cápsula Orión tras su viaje lunar. Cobertura completa sobre el amerizaje y el retorno de Wiseman, Glover, Koch y Hansen.

La cápsula, apodada “Integrity”, descendió de forma controlada gracias a un complejo sistema de seguridad diseñado para este fin.

La cápsula Orión de la NASA completó su viaje lunar el 10 de abril con un amerizaje perfecto frente a las costas de San Diego. Con este operativo de retorno, finaliza la misión Artemis II, la primera expedición tripulada al entorno lunar en cinco décadas.

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La NASA difundió el video del preciso instante en que buzos de la Marina estadounidense rescataban a los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor J. Glover. Las imágenes capturan el apoyo recibido por el equipo de recuperación tras el amerizaje.

video amerizaje artemis II Se conoció el video del amerizaje del Artemis II. La cápsula, bautizada como “Integrity”, realizó un descenso supervisado mediante un sistema de seguridad. Para suavizar el contacto con el agua, se activaron 11 paracaídas que redujeron paulatinamente su velocidad. Al momento del impacto, la nave viajaba a una velocidad constante de entre 17 y 20 mph, garantizando la protección total de los astronautas.

Nada más producirse el contacto con el agua, comenzó el despliegue en botes inflables. Para facilitar la evacuación, los buzos aseguraron la nave con un collar de estabilidad y montaron el "front porch", una plataforma diseñada específicamente para la extracción controlada de los tripulantes.

El regreso de los astronautas de la misión Artemis II Un equipo internacional de élite conformó la tripulación de la Artemis II. La misión estuvo bajo el mando de Reid Wiseman, quien lideró a un grupo compuesto por el piloto Victor Glover, la especialista Christina Koch y el astronauta canadiense Jeremy Hansen. Tras el exitoso amerizaje, los cuatro tripulantes fueron rescatados mediante helicópteros y trasladados a salvo al buque USS John P. Murtha.

En la embarcación, los cuatro astronautas recibieron las primeras evaluaciones médicas para constatar su estado de salud tras el viaje. "Lo más especial que he vivido en mi vida", así describió Reid Wiseman su experiencia en la Artemis II. Tras su llegada a Houston, el comandante destacó la profunda emoción que sintió al reencontrarse con el equipo técnico y su familia después de completar la histórica travesía.

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