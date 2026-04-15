Las emotivas declaraciones de los astronautas de Artemis II tras su reingreso a la Tierra + Seguir en









La misión estuvo bajo el mando de Reid Wiseman, quien lideró a un grupo compuesto por el piloto Victor Glover, la especialista Christina Koch y el astronauta canadiense Jeremy Hansen. "Se siente como el sueño más grande del mundo", así lo describieron.

Poder capturar esta imagen de la Luna no fue la única meta que lograron los tripulantes del Artemis II, ya que los astronautas se convirtieron en los seres humanos que más se han adentrado hasta ahora en las profundidades del espacio.

Los cuatro astronautas que formaron parte de la misión Artemis II brindaron una conferencia de prensa donde relataron los momentos que más destacaron de su viaje a la Luna. Esta evento se consolidó como un hito fundamental de la actualidad. Sus resultados no solo impulsan el conocimiento científico, sino que refuerzan profundamente la identidad y el deseo humano de explorar.

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La misión estuvo bajo el mando de Reid Wiseman, quien lideró a un grupo compuesto por el piloto Victor Glover, la especialista Christina Koch y el astronauta canadiense Jeremy Hansen. Durante el viaje, estos fueron testigos de un fenómeno excepcional: la salida y la puesta de la Tierra vistas desde el espacio profundo, una perspectiva pocas veces experimentada por seres humanos.

“No ha sido fácil. Estar a más de 200.000 millas de casa, justo antes del lanzamiento, se siente como el sueño más grande del mundo”, expresó Wiseman. “Cuando estas ahí afuera, lo único que quieres es volver con tu familia y tus amigos. Es algo especial ser humano, y es algo especial estar en el planeta Tierra”, agregó.

Koch, por su parte, tomó el turno para profundizar en el significado de la unidad del grupo: “Un grupo que está metido en esto todo el tiempo, que pase lo que pase, rema al unísono en cada minuto con el mismo propósito, que está dispuesto a sacrificarse en silencio unos por otros, que ofrece gracia y también pide rendición de cuentas”.

“Es maravilloso escuchar de nuevo a la Tierra. Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros”, fueron las primeras palabras de Koch tras recuperar la señal. Este mensaje no solo marcó el fin de un momento de tensión, sino que simbolizó el fuerte lazo que los une con su hogar.

artemis II La misión estuvo bajo el mando de Reid Wiseman, quien lideró a un grupo compuesto por el piloto Victor Glover, la especialista Christina Koch y el astronauta canadiense Jeremy Hansen. El reingreso del Artemis II a la Tierra: los relatos de la tripulación Artemis II se enfocó en explorar la cara oculta de la Luna, un área imposible de ver desde la Tierra. Según Wiseman, la experiencia superó cualquier precedente: “Vimos cosas que ningún ser humano ha visto jamás, ni quisiera Apolo”. Junto al resto de los astronautas expresó que la escena desafiaba la lógica humana: “Es simplemente indescriptible. Por más que lo miremos, nuestro cerebro no logra procesar esta imagen”. La falta de términos para definir lo vivido fue evidente cuando destacó que “es absolutamente espectacular, surrealista... no hay adjetivos, voy a tener que inventar algunos nuevos, no hay palabras para describir lo que vemos por esta ventana”. A su vez, el canadiense Hansen apuntó a la “experiencia humana” como parte de la misión, al compromiso de la tripulación por vivir con “alegría” y a su “amor” por “contribuir” al trabajo. Poder capturar esta imagen de la Luna no fue la única meta que lograron los tripulantes del Artemis II, ya que se convirtieron en los seres humanos que más se han adentrado hasta ahora en las profundidades del espacio. Al alejarse más de 406,000 kilómetros de la Tierra, los astronautas de la nave Orion batieron la marca de permanencia en el espacio profundo que el Apolo 13 mantuvo durante más de medio siglo.

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