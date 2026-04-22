Créditos hipotecarios en dólares: cómo comprar una vivienda por fuera del banco y qué riesgos tener en cuenta

Se amplía el financiamiento en dólares. Más agilidad y menos requisitos. Qué analizar antes de tomar esta herramienta para acceder a la vivienda.

El financiamiento en dólares gana terreno con esquemas privados que conectan inversores y compradores para acceder a la vivienda.

El regreso del crédito hipotecario en la Argentina avanza por carriles no tradicionales. Mientras los bancos mantienen esquemas restrictivos y un alcance limitado, surgen nuevas opciones de financiamiento en dólares que conectan de forma directa a inversores con compradores.

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Se trata de un modelo que crece a la par de la necesidad de acceso a la vivienda y de la dificultad que presenta el sistema bancario para aprobar préstamos. En ese contexto, plataformas privadas y esquemas alternativos empiezan a ocupar un espacio que durante años quedó prácticamente vacío.

El fenómeno aparece en un momento en el que el crédito hipotecario representa una porción marginal del sistema financiero. Según datos del sector, no supera el 1% del PBI, una cifra que expone el atraso estructural del mercado local.

Uno de los principales debates gira en torno a la diferencia entre los créditos en dólares y los ajustados por UVA . En ambos casos, el riesgo existe, aunque se expresa de manera distinta.

“La diferencia central está en qué variable asume el riesgo principal del crédito. En UVA, la deuda evoluciona con la inflación. En dólares, el capital se mantiene estable pero aparece el riesgo cambiario”, explicó Diego Álvarez Espín , empresario inmobiliario y fundador de la consultora Mercadoinmobiliario (MI).

En este esquema, la previsibilidad juega un rol clave. El crédito en moneda dura permite conocer el valor real de la deuda desde el inicio, aunque obliga al tomador a contar con ingresos vinculados al dólar o capacidad de cobertura.

Desde otra mirada, Ariel Szraiber, fundador y director de HipotecaHoy, puso el foco en la estabilidad de las cuotas. “El crédito en dólares ofrece previsibilidad absoluta, con tasa fija. El tomador sabe exactamente qué va a pagar desde la primera hasta la última cuota, sin sorpresas”.

Un perfil específico de comprador

Este tipo de financiamiento no está pensado para cualquier usuario. Por el contrario, apunta a un segmento muy puntual del mercado.

Álvarez Espín planteó: “El perfil más adecuado es el de personas que comprenden el escenario económico actual y que proyectan que la inflación futura puede superar al tipo de cambio”.

A eso se suma una realidad concreta: el acceso al crédito bancario resulta limitado. “Los bancos tienen un scoring restrictivo para entre el 80% y el 90% de los tomadores”, agregó.

En ese contexto, los esquemas privados ganan terreno. Plataformas que vinculan inversores con compradores permiten procesos más ágiles, con aprobaciones en menos de 48 horas y menor carga burocrática.

Szraiber reforzó ese punto. “Es una solución para quienes cuentan con capital previo pero no logran completar la operación, o para quienes no califican en el sistema bancario tradicional”.

En ese contexto, plataformas como Innova Hipotecaria o Lendar operan bajo un esquema de financiamiento privado entre inversores y compradores, con garantía hipotecaria sobre el inmueble. Ese formato permite procesos más ágiles, con menor burocracia y aprobaciones en menos de 48 horas.

Antes de avanzar con un crédito de este tipo, el análisis debe ser preciso. Álvarez Espín identificó tres variables centrales: la estabilidad de los ingresos, la relación entre cuota e ingreso disponible y la proporción del valor de la propiedad que se busca financiar. En términos operativos, los requisitos no difieren de un crédito tradicional: documentación personal (DNI, CUIT o CUIL), comprobantes de ingresos, tasación del inmueble y documentación legal de la propiedad. La diferencia pasa por el enfoque: la garantía se apoya directamente en el activo, ya que el inmueble queda hipotecado como respaldo del préstamo.

Cuánto capital se necesita

A diferencia de los créditos tradicionales, el financiamiento en dólares por fuera de los bancos no cubre el total del valor de la propiedad. El comprador debe aportar una parte significativa.

Álvarez Espín detalló: “Los préstamos suelen financiar hasta aproximadamente el 35% del valor del inmueble, lo que implica que el comprador debe contar con ahorros propios”.

En otros esquemas, ese porcentaje puede ser mayor. “Financiamos hasta el 50% del valor de la propiedad, con ejecución rápida y pocos requisitos”, señaló Szraiber.

Créditos Hipotecarios en dólares Propiedades El crédito en dólares ofrece previsibilidad en la deuda, pero traslada el riesgo al tipo de cambio y a la capacidad de generar ingresos en moneda dura Pexels

En ambos casos, la lógica es similar: cuanto mayor es el aporte inicial, menor es el riesgo para el acreedor. La propiedad funciona como garantía directa del crédito.

A nivel financiero, también aparece una regla clave: la cuota no debería superar el 35% del ingreso mensual. Ese umbral busca asegurar la sostenibilidad del préstamo en el tiempo.

Cómo se estructuran las cuotas

La estructura de pago es otro de los diferenciales frente al crédito bancario tradicional. Existen esquemas más flexibles que buscan adaptarse a distintos perfiles.

En algunos casos, se ofrece la posibilidad de pagar solo intereses durante el plazo del crédito y cancelar el capital al final. También se habilitan cancelaciones parciales sin penalidad.

Szraiber planteó: “Esa flexibilidad permite que empresas o emprendedores utilicen el crédito como herramienta financiera, no solo para vivienda”.

Además, aparecen variantes como los préstamos con garantía hipotecaria sobre inmuebles ya existentes. Funcionan como una herramienta de liquidez inmediata, con destino libre.

Cómo son las cuotas

Las cuotas en estos esquemas suelen estructurarse en dólares y con tasa fija, lo que aporta previsibilidad en el tiempo. En términos generales, el análisis crediticio busca que el pago mensual no supere entre el 30% y el 35% del ingreso del solicitante, como criterio de sostenibilidad.

En cuanto al alcance del financiamiento, los esquemas privados suelen cubrir entre el 35% y el 50% del valor de la propiedad, lo que obliga a contar con un capital inicial relevante. Esa combinación reduce el riesgo para el acreedor y mantiene una relación más equilibrada entre deuda y garantía.

También aparecen formatos más flexibles. Algunos permiten pagar solo intereses durante la vida del crédito y cancelar el capital al final, mientras que otros habilitan cancelaciones parciales sin penalidad. A continuación, el formato y esquema de cuotas:

Financiamiento: hasta el 50% del valor de tasación del inmueble.

del inmueble. Anticipo: el comprador debe aportar al menos el 50% restante en dólares .

. Base de cálculo: se toma el valor real de mercado como garantía.

como garantía. Cuotas: fijas y en dólares , sin ajuste por inflación.

, sin ajuste por inflación. Relación cuota/crédito: por cada u$s10.000 , cuota aproximada de u$s150 mensuales .

, cuota aproximada de . Evaluación: foco en el activo (propiedad) más que en historial crediticio.

más que en historial crediticio. Modalidades de pago: Solo intereses mensuales + capital al final . Sistema francés (capital + intereses) .

Desembolso: los dólares se entregan en el acto de escritura, junto con la constitución de la hipoteca.

El rol de los inversores privados

El crecimiento de este modelo se explica, en gran medida, por la participación de inversores privados. Son ellos quienes aportan el capital que financia las operaciones.

“Los inversores encuentran una oportunidad atractiva porque se trata de colocaciones en dólares, con garantía real y una estructura jurídica sólida”, añadió Álvarez Espín.

El esquema resulta simple: el inversor financia, el comprador accede al crédito y la propiedad queda hipotecada como respaldo. La tasa que paga el deudor se traslada de forma directa al acreedor.

En un contexto de búsqueda de rendimiento en moneda dura, este tipo de instrumentos empieza a ganar protagonismo. Permite canalizar ahorro privado hacia el mercado inmobiliario, algo que históricamente dependía del sistema bancario.

Riesgos y advertencias

Más allá de las ventajas, el crédito en dólares no está exento de riesgos. El principal es el descalce entre ingresos y deuda.

Créditos hipotecarios dólares Antes de tomar un crédito en dólares, conviene evaluar la estabilidad de los ingresos en moneda dura, la relación cuota-ingreso y el riesgo cambiario a lo largo del tiempo Pexels

Desde el plano macroeconómico, la advertencia es clara. “Quien toma un crédito en dólares debe tener ingresos en dólares o activos que respalden esa deuda. De lo contrario, el riesgo es alto”, analizó Martín Grandes Kerlleñevich, economista del CONICET y especialista en políticas de vivienda.

La historia reciente refuerza esa mirada. Las crisis vinculadas a deudas en moneda extranjera dejaron lecciones profundas en el sistema financiero argentino.

Amplió: “El mercado todavía es muy pequeño. El crédito hipotecario no supera el 1% del PBI. Es un proceso incipiente”.

En ese escenario, la elección entre UVA, pesos o dólares depende de múltiples variables: estabilidad macroeconómica, evolución de ingresos y perfil del tomador.

“El crédito UVA sigue siendo una alternativa más conveniente en muchos casos, sobre todo si se incorporan mecanismos de cobertura ante desfasajes entre ingresos e inflación”.

Cierre

El desarrollo de estos esquemas marca un cambio en la dinámica del mercado inmobiliario. La participación de inversores privados, la flexibilidad en las condiciones y la velocidad en la aprobación redefinen el acceso a la vivienda.

Aun así, el desafío estructural persiste: construir un sistema de crédito profundo, estable y accesible.

Grandes Kerlleñevich concluyó que el futuro del crédito hipotecario en la Argentina "va a depender de la estabilidad macroeconómica, la evolución de los ingresos y la capacidad del sistema para generar confianza a largo plazo".